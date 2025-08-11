Registran 15 despachos de abogados en Palma y el Raiguer en un operativo conjunto contra el blanqueo de capitales

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Nacional, ha desplegado este lunes un amplio dispositivo contra el presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Mallorca. La operación, que se mantiene bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y ha incluido un total de al menos 15 registros en despachos de abogados de distintos puntos de la isla. Entre los escenarios de la intervención figura un edificio situado en el número 8 de Paseo Mallorca, en la capital balear.

Registran 15 despachos de abogados en Palma y el Raiguer por presunto blanqueo de capitales / Lorenzo Marina

Palma, Inca y Binissalem, entre las localidades intervenidas

El operativo se ha extendido también a varias localidades del Raiguer, como Binissalem e Inca, donde agentes de ambos cuerpos han realizado entradas y registros desde primera hora de la mañana. En algunas zonas, la presencia policial ha despertado expectación entre los vecinos, que han observado el despliegue de vehículos oficiales y efectivos uniformados.

Por el momento, no se ha informado sobre el número de personas detenidas ni sobre el alcance de la investigación. El carácter secreto de las diligencias impide conocer más detalles, aunque se prevé que el caso involucre operaciones financieras y estructuras empresariales utilizadas presuntamente para blanquear fondos de origen ilícito.