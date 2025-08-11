Registran 15 despachos de abogados en Palma y el Raiguer en un operativo conjunto contra el blanqueo de capitales
La operación, que se mantiene bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y ha incluido, hasta el momento, una quincena registros en distintos puntos de la isla
La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Nacional, ha desplegado este lunes un amplio dispositivo contra el presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Mallorca. La operación, que se mantiene bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y ha incluido un total de al menos 15 registros en despachos de abogados de distintos puntos de la isla. Entre los escenarios de la intervención figura un edificio situado en el número 8 de Paseo Mallorca, en la capital balear.
Palma, Inca y Binissalem, entre las localidades intervenidas
El operativo se ha extendido también a varias localidades del Raiguer, como Binissalem e Inca, donde agentes de ambos cuerpos han realizado entradas y registros desde primera hora de la mañana. En algunas zonas, la presencia policial ha despertado expectación entre los vecinos, que han observado el despliegue de vehículos oficiales y efectivos uniformados.
Por el momento, no se ha informado sobre el número de personas detenidas ni sobre el alcance de la investigación. El carácter secreto de las diligencias impide conocer más detalles, aunque se prevé que el caso involucre operaciones financieras y estructuras empresariales utilizadas presuntamente para blanquear fondos de origen ilícito.
- Cata Coll responde a la jugarreta de Hannah Hampton, portera de la selección inglesa
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: '¡Parad!
- Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- Aviso de la Guardia Civil: prohibido llevar esta tarjeta en la cartera a partir de ahora
- La escalada de precios de hoteles y consumo pasa factura este verano en Baleares
- Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente