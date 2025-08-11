Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca

El abogado Ignacio Gonzalo Márquez, de 43 años, ha sido detenido este lunes en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente dela droga. En el transcurso de esta operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se han producido una quincena de registros en diversos puntos de Mallorca. También se han efectuado varias detenciones por lavar los ingresos de la venta de estupefacientes.

La fase de explotación de esta operación conjunta de Guardia Civil y de la Policía Nacional, que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha producido en la mañana de este lunes. Uno de los puntos neurálgicos ha sido un despacho de abogados situado en el número 8 del Paseo de Mallorca. Los investigadores se han introducido en sus dependencias para examinar la numerosa documentación mientras efectivos de ambos cuerpos, algunos de ellos provistos de armas largas, se apostaban en la puerta de entrada. En concreto el despacho objeto del registro es GM Business Law Firm.

Después de varias horas de minucioso registro del bufete del Paseo de Mallorca, los investigadores han extraído abundante documentación de sus dependencias para acreditar el presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico. Por último, los agentes han sacado esposado al letrado. Este ha salido del lugar con una gorra en la cabeza y ha esbozado una sonrisa.

"Prevención del blanqueo de capitales"

En su perfil en el despacho, este abogado de 43 años se presenta como "nacido en una distinguida familia de la alta nobleza europea, con raíces en la Dinastía Grimaldi". También afirma haber demostrado desde joven "una gran capacidad intelectual". Para resaltar esta aseveración asegura que sus dos últimos cursos de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid los finalizó "en un solo año". También recalca que amplió sus estudios con un máster en el prestigioso Centro de Estudios Garrigues.

Se da la paradoja que en su ficha personal de su despacho, Ignacio Gonzalo Márquez resalta sus éxitos en la lucha contra el blanqueo de capitales. Presenta su despacho de abogados de ámbito nacional especializado en derecho mercantil, societario y en la prevención de este delito. Un hecho por el que ha sido detenido este lunes en Mallorca.