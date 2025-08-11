Crimen de Manacor: la Policía culmina la investigación y pondrá hoy al detenido a disposición judicial

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha culminado la investigación por la muerte a golpes el pasado jueves de un indigente rumano de 50 años en una casa abandonada en Manacor. El presunto autor del crimen, un moldavo de 47 años que vivía en el mismo inmueble, pasará hoy a disposición judicial. A lo largo de los últimos tres días los investigadores ha n realizado una detenida inspección ocular en el lugar de los hechos y han tomado declaración a diversos testigos.

El crimen se cometió el pasado jueves en una casa rural abandonada cerca del hospital de Manacor donde residían cuatro o cinco indigentes, entre ellos la víctima y el detenido. Esa tarde ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas acompañados por una mujer, pareja sentimental del fallecido y de la que él tenía una orden de alejamiento tras ser denunciado por malos tratos.

Los dos hombres tenían una relación conflictiva, en especial cuando se encontraban bajo los efectos del alcohol, y ya habían mantenido otras peleas anteriores. Esa tarde tuvieron una fuerte discusión en presencia de ella.

La mujer se fue a dormir y a la mañana siguiente encontró el cuerpo sin vida de su pareja, con claras señales de golpes en la cabeza, mientras que el otro hombre había desaparecido.

Tras tener conocimiento del homicidio, la Policía Nacional llevó a cabo una inspección ocular en el lugar.Los agentes localizaron un objeto metálico que presuntamente fue utilizado para golpear a la víctima. Las primeras pesquisas permitieron identificar rápidamente al principal sospechoso, el ciudadano moldavo con el que el hombre había discutido aquella tarde. La Policía puso en marcha un gran dispositivo de búsqueda y el sospechoso fue arrestado a las siete y media de la tarde del viernes en Manacor. Tras concluir las diligencias con las declaraciones de los testigos, el detenido será puesto hoy a disposición judicial.