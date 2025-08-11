Clava un vaso en el cuello a un hombre en Palma tras una discusión por diez euros

Un hombre, de origen mauritano, rompió un vaso y se lo clavó en el cuello a otro en Palma después de discutir diez euros que la víctima le había prestado. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado en el barrio palmesano de La Soledat. En ese momento dos hombres estaban tomando una consumición en un establecimiento de la zona. En el transcurso de la noche, uno de ellos le dejó al otro un billete de diez euros para que pidiera una bebida. Al cabo de unos minutos, la víctima se los reclamó y le pidió que le devolviera el dinero. En ese momento, el deudor se negó taxativamente a devolverle el dinero. Acto seguido, cogió un vaso y se lo clavó al otro en el cuello, de manera sorpresiva.

Tras avisar los testigos a los servicios de emergencia, hasta el bar se desplazaron las asistencias sanitarias y patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. Ante la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, los facultativos decidieron su trasladó urgente a Son Espases para suturarle la herida.

Pelea en el bar

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional se entrevistaron con varios testigos para reconstruir lo ocurrido. Estos les dijeron que los dos hombres se pelearon por diez euros que uno le había dejado al otro. Entonces, uno de ellos rompió un vaso y se lo clavó en el cuello al otro y le dejó malherido.

Instantes después, los agentes localizaron al presunto agresor. Este ya se había deshecho del vaso roto que había utilizado como arma. Tras entrevistarse los policías con él, este reconoció que le había clavado dicho vaso al otro en el cuello, A continuación fue detenido por un presunto delito de tentativa de homicidio.