Un joven herido grave y dos leves en un accidente de coche en Cala Vallgornera, en Llucmajor

Un joven de 22 años ha resultado herido de gravedad y otros dos de 25 han sufrido heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido sobre las tres de la tarde en la zona de Cala Vallgornera, cerca de Cala Pi, en la costa de Llucmajor.

Según informan fuentes del servicio de emergencias médicas del 061, en el accidente solo se ha visto implicado un coche, en el que viajaban tres jóvenes. Al parecer el vehículo se ha salido de la vía en la zona de Cala Vallgornera, en la costa de Llucmajor.

Uno de ellos, de 22 años, ha sufrido lesiones graves y ha sido trasladado al hospital de Son Espases. Los otros dos, de 25 años, tenían diferentes traumatismos de carácter leve y han sido atendidos en el hospital de Son Llatzer.