Investigado en Palma por circular con un carné de conducir pakistaní falso

La Policía Local de Palma ha investigado a un ciudadano de nacionalidad pakistaní y 34 años, por falsificación de un permiso de conducir. El hombre mostró el documento a una patrulla de la Policia tras dejar su furgoneta mal estacionada en la plaza Miquel Dolç. Los agentes sospecharon del documento, por lo que fue intervenido y examinado por un equipo técnico, que concluyó que era una falsificación.

Según informa la Policía Local de Palma , a investigación se originó el 12 de junio de 2025, sobre las seis y cuarto de la tarde, cuando dos policías adscritos a la Unidad Motorizada (Umot) denunciaron una furgoneta por estacionamiento indebido en la plaza Miquel Dolç. El propietario del vehículo se presentó en el lugar y, al serle requerida la documentación, mostró un permiso de conducir de Pakistán. Los agentes, al observar el documento, sospecharon que podía ser falso debido a su falta de nitidez y a la ausencia de medidas de seguridad. Adicionalmente, al consultar los datos del individuo en los registros informáticos de la DGT, se constató la existencia de una anotación por presunto fraude.

Ante las sospechas, el documento exhibido fue intervenido para su verificación. La Sala de Atestados encargó a técnicos de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) que llevaran a cabo una inspección técnica para determinar su validez.

El carné fue cotejado con otros auténticos de la República Islámica de Pakistán y tras el estudio detallado de la nula existencia de elementos de seguridad que evitan su falsificación, los agentes de la Uvac concluyeron que el documento era falso.

Tras el resultado de la investigación, el pasado 2 de agosto, el titular del vehículo fue citado en sede policial para declarar en calidad de investigado no detenido por un presunto delito de falsificación de documento oficial al simular en todo o parte un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad. También fue informado de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.