La Guardia Civil rescata a una excursionista que cayó de diez metros de altura en Cala Deià
La víctima sufrió múltiples lesiones y fue evacuada en estado grave a Son Espases en helicóptero
Los rescatistas de la Guardia Civil y los Bombers de Mallorca auxiliaron el pasado viernes a una excursionista belga de 39 años que el pasado viernes resultó gravemente herida al caer de una altura de unos diez metros en Cala Deià. La víctima fue evacuada en helicóptero, que la trasladó directamente al hospital de Son Espases.
Según informa la Guardia Civil, el accidente ocurrió a última hora de la tarde del viernes. La víctima, una mujer belga de 39 años, realizaba una excursión por la zona de Cala Deià acompañada de una amiga, cuando se precipitó desde una altura de unos diez metros. La mujer sufrió graves lesiones.
Alertada la Guardia Civil, movilizó su helicóptero con un equipo del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM) a bordo. Al lugar se desplazaron también dotaciones de los Bombers de Mallorca. Los rescatistas prestaron los primeros auxilios a la víctima y la subieron al helicóptero, que realizó un apoyo parcial en tierra. La mujer fue evacuada por la aeronave directamente al hospital de Son Espases, donde quedó ingresada en estado grave.
