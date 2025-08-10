La Guardia Civil interviene 3.300 prendas falsificadas en comercios de Can Picafort y Playa de Muro

La Guardia Civil ha intervenido 3.334 prendas falsificadas de reconocidas marcas deportivas en varios establecimientos situados en Can Picafort y Playa de Muro, en un dispositivo especial orientado al control de patentes y marcas. El valor de los artículos aprehendidos alcanza los 66.500 euros.

Según informa la Guardia Civil, la operación se puso en marcha tras recibir denuncias sobre la comercialización de productos falsificados en locales de un polígono industrial de la zona, muchos de ellos con apariencia de tiendas legales. Estas prendas, de baja calidad, se vendían como originales, generando un grave perjuicio económico y de prestigio a las marcas afectadas, así como competencia desleal al resto de establecimientos de la zona.

Durante las inspecciones, los agentes localizaron numerosas prendas ocultas en compartimentos especialmente habilitados, como fondos dobles o zonas simuladas, con un valor de mercado que asciende aproximadamente a 66.500 euros.

Como resultado de la actuación, dos personas han sido investigadas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones en la cadena de distribución de los productos falsificados.