Detenido en Palma por golpear y robar a un hombre en su domicilio

La víctima dijo que le dejó entrar en su casa para beber un vaso de agua, y que una vez allí le derribó de un golpe y se llevó varias joyas

Agentes de la Policía Nacional en Palma.

Agentes de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policia Nacional de Palma ha detenido a un hombre que presuntamente golpeó a otro en su casa, en el barrio de Arxiduc, para robarle diversas joyas. La víctima explicó que había conocido al individuo en un bar, que le convenció para que le dejara entrar en su domicilio para beber un vaso de agua.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el pasado mes de junio. El denunciante es un joven que, según dijo, había conocido a un hombre en un establecimiento de la zona de Arxiduc, que le pidió que le dejara que le acompañara a su casa. Una vez allí le dejó entrar para beber un vaso de agua. Cuando estaban dentro el hombre le intentó arrancar la cadena que llevaba al cuello. Cuando se lo recriminó, el individuo le derribó de un empujón y se golpeó la cabeza contra el suelo. El intruso le arrancó la cadena y se llevó también un anillo de oro y diamantes que tenía en casa, y se escapó. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Tras presentar la denuncia, el Grupo de Policía Judicial del Distrito Centro abrió una invstigación, que permitió determinar la identidad del presunto autor de los hechos, que fue finalmente detenido el pasado viernes. Los agentes recuperaron la cadena y el anillo sustraídos y se los devolvieron a su dueño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
  2. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
  3. Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
  4. Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
  5. Marivent creó la Familia Real
  6. La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
  7. Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca
  8. Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente

Investigado en Palma por circular con un carné de conducir pakistaní falso

Investigado en Palma por circular con un carné de conducir pakistaní falso

La Guardia Civil interviene 3.300 prendas falsificadas en comercios de Can Picafort y Playa de Muro

La Guardia Civil interviene 3.300 prendas falsificadas en comercios de Can Picafort y Playa de Muro

Detenido en Palma por golpear y robar a un hombre en su domicilio

Detenido en Palma por golpear y robar a un hombre en su domicilio

Arrestado por una oleada de robos en comercios de Palma, en los que rompía los escaparates con tapas de alcantarilla

Arrestado por una oleada de robos en comercios de Palma, en los que rompía los escaparates con tapas de alcantarilla

El aficionado alemán que se cayó en Son Moix tiene una rotura pélvica y se encuentra estable

El aficionado alemán que se cayó en Son Moix tiene una rotura pélvica y se encuentra estable

Unos 300 desalojados por un incendio en un hotel de Palmanova

Unos 300 desalojados por un incendio en un hotel de Palmanova

Un aficionado alemán, en estado grave tras una caída antes del Mallorca-Hamburgo

Un aficionado alemán, en estado grave tras una caída antes del Mallorca-Hamburgo

La Policía de Valldemossa detiene a un hombre que había robado objetos por 55.000 euros en una casa de Deià

La Policía de Valldemossa detiene a un hombre que había robado objetos por 55.000 euros en una casa de Deià
Tracking Pixel Contents