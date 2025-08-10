Detenido en Palma por golpear y robar a un hombre en su domicilio
La víctima dijo que le dejó entrar en su casa para beber un vaso de agua, y que una vez allí le derribó de un golpe y se llevó varias joyas
La Policia Nacional de Palma ha detenido a un hombre que presuntamente golpeó a otro en su casa, en el barrio de Arxiduc, para robarle diversas joyas. La víctima explicó que había conocido al individuo en un bar, que le convenció para que le dejara entrar en su domicilio para beber un vaso de agua.
Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el pasado mes de junio. El denunciante es un joven que, según dijo, había conocido a un hombre en un establecimiento de la zona de Arxiduc, que le pidió que le dejara que le acompañara a su casa. Una vez allí le dejó entrar para beber un vaso de agua. Cuando estaban dentro el hombre le intentó arrancar la cadena que llevaba al cuello. Cuando se lo recriminó, el individuo le derribó de un empujón y se golpeó la cabeza contra el suelo. El intruso le arrancó la cadena y se llevó también un anillo de oro y diamantes que tenía en casa, y se escapó. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico.
Tras presentar la denuncia, el Grupo de Policía Judicial del Distrito Centro abrió una invstigación, que permitió determinar la identidad del presunto autor de los hechos, que fue finalmente detenido el pasado viernes. Los agentes recuperaron la cadena y el anillo sustraídos y se los devolvieron a su dueño.
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Marivent creó la Familia Real
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca
- Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente