Detenido en Palma por golpear y robar a un hombre en su domicilio

La Policia Nacional de Palma ha detenido a un hombre que presuntamente golpeó a otro en su casa, en el barrio de Arxiduc, para robarle diversas joyas. La víctima explicó que había conocido al individuo en un bar, que le convenció para que le dejara entrar en su domicilio para beber un vaso de agua.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el pasado mes de junio. El denunciante es un joven que, según dijo, había conocido a un hombre en un establecimiento de la zona de Arxiduc, que le pidió que le dejara que le acompañara a su casa. Una vez allí le dejó entrar para beber un vaso de agua. Cuando estaban dentro el hombre le intentó arrancar la cadena que llevaba al cuello. Cuando se lo recriminó, el individuo le derribó de un empujón y se golpeó la cabeza contra el suelo. El intruso le arrancó la cadena y se llevó también un anillo de oro y diamantes que tenía en casa, y se escapó. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Tras presentar la denuncia, el Grupo de Policía Judicial del Distrito Centro abrió una invstigación, que permitió determinar la identidad del presunto autor de los hechos, que fue finalmente detenido el pasado viernes. Los agentes recuperaron la cadena y el anillo sustraídos y se los devolvieron a su dueño.