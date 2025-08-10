Arrestado por una oleada de robos en comercios de Palma, en los que rompía los escaparates con tapas de alcantarilla

La Policía Nacional de Palma ha detenido a un delincuente español con numerosos antecedentes como presunto responsable de una oleada de robos en locales durante el pasado mes de julio, en los que ocasionó grandes desperfectos al romper los escaparates con tapas de alcantarilla. El sospechoso ingresó en prisión tras declarar ante el juez. En la operación policial fueron arrestados también dos presuntos cómplices que habrían intervenido junto a él en la sustracción de una furgoneta y dos bicicletas de dos garajes.

Según informa la Policía, el Grupo de Robos llevó a cabo una investigación por cuatro robos con fuerza en establecimientos perpetrados el pasado mes de julio. Se trataba de un bar, una panadería, una empresa de construcción y un restaurante de las barriadas de Son Ferriol, el Coll den Rabassa y los alrededores del Estadi Balear.

La forma de actuar era siempre la misma: el ladrón violentaba los locales usando una tapa de alcantarilla. Arrojaba violentamente la tapa contra los escaparates destrozando las cristaleras. Una vez en el interior arrancaba las cajas registradoras y se marchaba rápidamente con ellas.

Para cometer los robos provocaba grandes daños en los establecimientos, lo que suponía un doble perjuicio para los propietarios. La sucesión de casos llegó a provocar una gran alarma social.

Los agentes realizaron numerosas pesquisas y pudieron identificar a un hombre como el responsable de los cuatro robos. Se trataba de un delincuente reincidente que no disponía de un domicilio conocido, por lo que se pusieron en marcha distintos dispositivos para localizarle.

Durante la investigación los agentes descubrieron que el hombre habría participado también en un robo en domicilio de Can Pastilla. Aquí habría actuado con dos cómplices, un hombre y una mujer. Se llevaron una furgoneta que utilzaban para desplazarse a los distintos lugares donde cometían los robos. Estas tres personas serían también responsables de otro robo en un garaje comunitario, donde retiraron la rejilla de los sistemas de aire para acceder al interior y sustraer dos bicicletas.

Finalmente, el pasado 6 de agosto por la tarde los policías consiguieron dar con el paradero del principal investigado, así como de la mujer, procediendo a su detención. Al día siguiente, los agentes detuvieron al tercer implicado.

El principal investigado tenía además en vigor una requisitoria de un juzgado de Palma que había decretado su búsqueda, captura e ingreso en prisión.