La Policía de Valldemossa detiene a un hombre que había robado objetos por 55.000 euros en una casa de Deià

Una patrulla de la Policía Local de Valldemossa ha detenido hoy a un ciudadano rumano que presuntamente acababa de desvalijar un domicilio en Deià, de donde se había llevado relojes, joyas y dinero por valor de unos 55.000 euros. El delincuente además conducía un coche denunciado como robado.

La captura del presunto ladrón ha sido posible por la colaboración entre los agentes de la Policía Local de Deià y los de Valldemossa. Los primeros han pasado el aviso esta mañana de que se acababa de producir un robo en un domicilio, y que el sospechoso había huido en un coche en dirección a Valldemossa. Los policías de Valldemossa le han interceptado en la carretera y han encontrado en el vehículo varias alhajas, relojes de alta gama y dinero en efectivo, que presuntamente acababa de robar, todo valorado en unos 55.000 euros.

El detenido es un ciudadano rumano de 46 años. El coche que conducía además estaba denunciado como robado. La Policía de Valldemossa ha entregado al detenido a la Guardia Civil, que se encargará de instruir las diligencias.