Un joven herido de gravedad al volcar con su coche en Capdepera

Un joven boliviano de 22 años sufrió heridas de gravedad anoche al volcar con su coche en la carretera Ma-15 (Palma-Cala Rajada), a la altura de Capdepera. El conductor, que carece de carné, seguro y no tenía la ITV pasada, invadió el arcén y una isleta de la vía, al parecer a gran velocidad, lo que provocó que volcara. La víctima quedó atrapada en el interior del vehículo y tuvo que ser rescatada por dotaciones de los Bombers.

El accidente ocurrió sobre las once y diez de la noche de ayer, en la carretera Ma-15 (Palma-Cala Rajada), a la altura del campo de fútbol de es Figueral, en Capdepera. El conductor, un boliviano de 22 años, perdió el control del vehículo e invadió el arcén y una isleta de la carretera, lo que provocó que volcara. El joven sufrió graves lesiones y quedó atrapado dentro del coche.

Tras tener conocimiento del siniestro se desplazaron al lugar varias dotaciones de la Policía Local de Capdepera, una ambulancia del 061 y un equipo de los Bombers de Mallorca, que rescató a la víctima del interior del vehículo. El joven sufría un severo traumatismo craneoencefálico, además de otras lesiones. Fue trasladado con urgencia en ambulancia a un hospital. Mientras tanto, la Policía Local mantuvo cortado al tráfico el tramo de la carretera para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Los agentes comprobaron que el conductor, boliviano de 22 años, no tenía permiso de conducir. Además carecía de seguro y el vehículo no tenía la ITV pasada. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y de las diligencias judiciales por el siniestro.