Detenido por atracar a punta de cuchillo un banco en el centro de Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado jueves a un español, delincuente con diversos antecedentes, como presunto autor de un atraco a punta de cuchillo en una oficina bancaria del centro de Palma. El individuo está considerado también el responsable de al menos cuatro robos en establecimientos comerciales y otro más en un domicilio en obras.Tras ser puesto a disposición judicial, el titular del juzgado ordenó su ingreso en prisión.

Según informa la Policía Nacional, el Grupo de Atracos abrió una investigación por el asalto a punta de cuchillo cometida en una sucursal bancaria del centro de palma el pasado 1 de abril. Un individuo encapuchado irrumpió en el interior de la oficina sobre las doce del mediodía, aprovechando que en ese momento no había clientes. Llevaba en la mano un cuchillo de grandes dimensiones y fue corriendo hacia el mostrador donde estaban los empleados.

El asaltante amenazó con el cuchillo a uno de ellos: "Dame todo lo que tengas”, le dijo. Ante la imposibilidad de abrir la caja dispensadora por el sistema de apertura retardada, el ladrón cogió un sobre de la mesa en cuyo interior habían varios billetes de dólar y se escapó corriendo.

Los agentes del Grupo de Atracos llevaron a cabo numerosas pesquisas y lograron identificar al asaltante, un joven español con antecedentes policiales, que se encontraba en paradero desconocido.

El detenido, cuando fue trasladado por la Policía al juzgado de guardia de Palma. / CNP

Cuatro robos en establecimientos

La investigación coincidió con otra que estaba desarrollando el Grupo de Robos, por cuatro robos con fuerza en establecimientos que se perpetraron el pasado mes de marzo. Todos presentaban un mismo modus operandi: el ladrón utilizaba una tapa de alcantarilla para fracturar los escaparates de los locales. De esa forma violentó un restaurante en el barrio del Molinar, una tienda de alimentación en el barrio de Foners, una peluquería en el barrio del Molinar y otro negocio en un polígono industrial de Palma.

Una vez accedía al interior se dirigía a las cajas registradoras para sustraer el dinero y salía de los establecimientos con el dinero y dejando daños considerables a los propietarios causándoles un doble perjuicio a sus negocios.

Cuando los agentes del Grupo de Robos consiguieron identificar al presunto autor de estos delitos descubrieron que se trataba del mismo delincuente que estaba siendo buscado por el atraco al banco, por lo que se pusieron en marcha varios dispositivos para su localización.

Al mismo tiempo, los agentes de la Comisaría de Distrito de Playa de Palma estaban llevando a cabo sendas investigaciones por un robo con fuerza en un domicilio que se encontraba en obras, donde habían entrado tras forzar la puerta de entrad,a y por un hurto de un patinete eléctrico en el rellano de una escalera comunitaria. En todos los casos el responsable resultó ser el mismo delincuente.

Reclamaciones judiciales

Los agentes intensificaron los dispositivos para la localización del presunto autor. Además el investigado estaba siendo buscado por cuatro juzgados por diferentes causas penales. En tres de los casos se solicitaba su detención y puesta a disposición judicial.

Los investigadores tuvieron conocimiento que el fugitivo se había marchado a la península durante un tiempo, aunque había regresado a la isla.

Finalmente, el pasado jueves, en uno de los dispositivos efectuados, los agentes del Grupo de Atracos localizaron al sospechoso en Palma, y le arrestaron por todo el rosario de delitos que se le imputan: seis robos, uno de ellos con violencia y un hurto, además de las reclamaciones judiciales.

El detenido pasó ayera disposición judicial, y posteriormente ingresó en prisión por orden del juez.