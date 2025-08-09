Detenida una mujer en Palma por amenazar con un cuchillo a su casero

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del pasado martes a una mujer que presuntamente amenazó de muerte a su casero mientras esgrimía un cuchillo, tras una discusión por el impago del alquiler. "Te voy a matar, no me eches de casa", relató la víctima que le dijo su inquilina.

Según informa la Policía Nacional, dos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que patrullaban por la barriada de La Soledad durante la madrugada del martes fueron requeridas por una joven, que dijo que su tío había sido amenazado con un cuchillo por su inquilina.

Los policías fueron al domicilio del hombre, situado muy cerca de allí, y se entrevistaron con él. Según les explicó, el incidente habia ocurrido el día anterior, cuando discutió con su inquilina por el impago de la renta de una habitación que tenía alquilada en su casa. Según explicó este a los agentes, la disputa fue a más y la mujer llegó a esgrimir un cuchillo de manera intimidante y proferirle expresiones como: “Te voy a matar, no me eches de casa”.

El hombre, ante tal temor, tuvo que refugiarse en su habitación desde entonces y no se atrevió a salir hasta que llegaron los agentes.Los entraron en la casa y se entrevistaron con la mujer, que reconoció que había discutido con su casero por el impago del alquiler.

La mujer quedó detenida como presunta autora de un delito de amenazas graves.