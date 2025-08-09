Crimen de Manacor: una pelea de borrachos sin un móvil claro

Una pelea de borrachos, sin una causa demasiado clara. Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúan hoy con las pesquisas para tratar de aclarar las circunstancias de la muerte del ciudadano rumano de 50 años cuyo cadáver apareció ayer por la mañana en una casa abandonada y okupada por indigentes, cerca del hospital de Manacor. La Policía arrestó ayer por la tarde al presunto autor del crimen, un moldavo que también vivía allí, y que presuntamente golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto metálico. Los agentes consideran que el homicidio ocurrió durante una pelea, en la que ambos implicados estaban en estado de ebriedad.

Tras realizar ayer una detenida inspección ocular en la escena del crimen, y una vez detenido el presunto autor del crimen, los agentes del Grupo de Homicidios están centrados ahora en tratar de aclarar las circunstancias en las que se produjo. La víctima, un rumano de 50 años, y el presunto homicida, moldavo de 47, vivían en la casa, un inmueble rural abandonado en las proximidades del hospital de Manacor junto a otros indigentes.

La Policía ha confirmado que los dos hombres habian estado bebiendo durante toda la tarde del jueves. De hecho, algunos testigos vieron al fallecido cuando fue a comprar bebidas alcohólicas a un supermercado cercano, e indicaron que parecía estar ya muy alterado.

Los dos hombres estaban acompañados por una mujer, pareja sentimental de la víctima, aunque el hombre tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a ella tras ser denunciado por malos tratos. Esta mujer se ha convertido en el principal testigo del caso. Afirmó que los dos hombres mantuvieron una fuerte discusión cuando estaban ebrios. Posteriormente ella se habría ido a dormir, y no habría sido consciente del crimen hasta la mañana siguiente, cuando encontró a su pareja sin vida y con señales de golpes en la cabeza. El moldavo había desaparecido.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional se volcó en la búsqueda, y sus patrullas llegaron a cercar el municipio para evitar que el presunto autor del homicidio escapara. Finalmente una patrulla le arrestó sobre las siete y media de esa misma tarde.

El sospechoso permanece en los calabozos de la Policía Nacional de Manacor a la espera de que la Policía Nacional concluya las diligencias y lo ponga a disposición del juzgado.