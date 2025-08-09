Un conductor ebrio provoca un grave accidente en Palma al saltarse un semáforo en rojo
El joven, español de 24 años, dio una tasa de alcoholemia de 0,69, por lo que la Policía Local le imputa un delito contra la seguridad vial
Un joven español de 24 años está investigado por la Policía Local de Palma por saltarse un semáforo en rojo y provocar un grave accidente en la salida de la Vía de Cintura hacia la calle Aragón. Cuando fue sometido a la prueba de alcoholemia arrojó una tasa de 0,69, casi el triple del máximo legal.
El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo, en la salida de la Vía de Cintura de Palma hacia la calle Aragón. Un coche se saltó un semáforo en rojo y colisionó contra otro vehículo que se incorporaba correctamente a la vía. Los implicados en el siniestro no sufrieron heridas de consideración, pero los vehículos quedaron muy dañados.
Al lugar se desplazaron de inmediato dotaciones de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma. Los agentes le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor responsable del siniestro, que arrojó un resultado positivo de 0,69, casi triplica el máximo legal permitido, de 0,25. El conductor no fue detenido, pero sí quedó investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- El cantante Jaime Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma
- Marivent creó la Familia Real
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- Jaime Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro
- Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares
- Miguel Bosé disfruta de unas vacaciones familiares en Mallorca entre paellas, cine y tranquilidad