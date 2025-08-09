Un conductor ebrio provoca un grave accidente en Palma al saltarse un semáforo en rojo

Un joven español de 24 años está investigado por la Policía Local de Palma por saltarse un semáforo en rojo y provocar un grave accidente en la salida de la Vía de Cintura hacia la calle Aragón. Cuando fue sometido a la prueba de alcoholemia arrojó una tasa de 0,69, casi el triple del máximo legal.

El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo, en la salida de la Vía de Cintura de Palma hacia la calle Aragón. Un coche se saltó un semáforo en rojo y colisionó contra otro vehículo que se incorporaba correctamente a la vía. Los implicados en el siniestro no sufrieron heridas de consideración, pero los vehículos quedaron muy dañados.

La parte frontal del vehículo sufrió grandes daños. / Policía Local de Palma

Al lugar se desplazaron de inmediato dotaciones de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma. Los agentes le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor responsable del siniestro, que arrojó un resultado positivo de 0,69, casi triplica el máximo legal permitido, de 0,25. El conductor no fue detenido, pero sí quedó investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.