Un conductor ebrio provoca un grave accidente en Palma al saltarse un semáforo en rojo

El joven, español de 24 años, dio una tasa de alcoholemia de 0,69, por lo que la Policía Local le imputa un delito contra la seguridad vial

Los vehículos implicados en el accidente.

Los vehículos implicados en el accidente. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un joven español de 24 años está investigado por la Policía Local de Palma por saltarse un semáforo en rojo y provocar un grave accidente en la salida de la Vía de Cintura hacia la calle Aragón. Cuando fue sometido a la prueba de alcoholemia arrojó una tasa de 0,69, casi el triple del máximo legal.

El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo, en la salida de la Vía de Cintura de Palma hacia la calle Aragón. Un coche se saltó un semáforo en rojo y colisionó contra otro vehículo que se incorporaba correctamente a la vía. Los implicados en el siniestro no sufrieron heridas de consideración, pero los vehículos quedaron muy dañados.

La parte frontal del vehículo sufrió grandes daños.

La parte frontal del vehículo sufrió grandes daños. / Policía Local de Palma

Al lugar se desplazaron de inmediato dotaciones de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma. Los agentes le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor responsable del siniestro, que arrojó un resultado positivo de 0,69, casi triplica el máximo legal permitido, de 0,25. El conductor no fue detenido, pero sí quedó investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
  2. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
  3. El cantante Jaime Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma
  4. Marivent creó la Familia Real
  5. Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
  6. Jaime Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro
  7. Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares
  8. Miguel Bosé disfruta de unas vacaciones familiares en Mallorca entre paellas, cine y tranquilidad

Un conductor ebrio provoca un grave accidente en Palma al saltarse un semáforo en rojo

Un conductor ebrio provoca un grave accidente en Palma al saltarse un semáforo en rojo

Un joven herido de gravedad al volcar con su coche en Capdepera

Un joven herido de gravedad al volcar con su coche en Capdepera

Decretan prisión provisional para el conductor que arrolló a Jaime Anglada en Palma

Decretan prisión provisional para el conductor que arrolló a Jaime Anglada en Palma

La Policía Nacional detiene a un moldavo por el homicidio de un hombre en una casa abandonada en Manacor

La Policía Nacional detiene a un moldavo por el homicidio de un hombre en una casa abandonada en Manacor

Los amigos de Jaime Anglada le desean una rápida recuperación: "Te queremos ver pronto encima de un escenario"

Los amigos de Jaime Anglada le desean una rápida recuperación: "Te queremos ver pronto encima de un escenario"

Cuatro chicas que no devolvieron un velomar en Portocolom provocan un operativo de búsqueda

Cuatro chicas que no devolvieron un velomar en Portocolom provocan un operativo de búsqueda

Homicidio en Manacor: la Policía cree que pudo tratarse de una pelea entre indigentes

Homicidio en Manacor: la Policía cree que pudo tratarse de una pelea entre indigentes

Buscan a un niño de 12 años desaparecido en Calvià en un posible caso de sustracción parental

Buscan a un niño de 12 años desaparecido en Calvià en un posible caso de sustracción parental
Tracking Pixel Contents