Unos 300 desalojados por un incendio en un hotel de Palmanova

Un incendio en el cuarto donde se guardaban los contenedores de basura de un hotel de Palmanova, ha obligado esta tarde a desalojar por prevención a unas 300 personas. Las llamas han sido sofocadas por los Bombers de Mallorca antes de que se extendiera y no se han registrado daños personales. Todos los clientes han podido volver al establecimiento una hora después.

Según informan fuentes de los Bombers de Mallorca y la Guardia Civil, el fuego se declaró poco antes de las cinco de la tarde, en un cuarto donde se guardaban los contenedores de basura, en el exterior del hotel Reverence Mare, en la calle Germans Moncada de Palmanova. Las llamas se extendieron rápidamente por los contenedores y la valla exterior del hotel, aunque no alcanzaron el inmueble. Sin embargo, provocaron una gran columna de humo que generó la alarma y obligó a desalojar a unas 300 personas que había en el establecimiento.

Al lugar se desplazaron con urgencia dotaciones de los Bombers de Mallorca, Guardia Civil y Policía Local de Calvià. Los bombeos lograron evitar que las llamas se extendieran. Finalmente solo destruyeron el cuarto de basuras y parte de la valla. En el siniestro no se registraron daños personales. Los clientes del hotel pudieron volver a sus habitaciones poco antes de las seis de la tarde.