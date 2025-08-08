La Policía investiga la muerte violenta de un hombre en una chabola en Manacor

La Policía Nacional está investigando la posible muerte violenta de un hombre cuyo cadáver ha sido descubierto esta mañana en una chabola en los alrededores del hospital de Manacor. Los agentes han recibido el aviso de una mujer que vivía en la misma infravivienda, que ha descubierto el cuerpo. El Grupo de Homicidios y la Policía Científica está realizando una inspección ocular en el lugar.

Según informan fuentes policiales, el aviso se ha recibido sobre las once y media de la mañana, cuando una mujer ha alertado de que el hombre con el que convivía en una chabola situada en los alrededores del hospital de Manacor había fallecido.

Los primeros policías que han acudido al lugar han examinado el cuerpo y han detectado que presentaba síntomas de violencia, por lo que se ha activado el protocolo para estos casos. La Policía ha acordonado la zona para preservar posibles vestigios y un equipo de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios se han desplazado desde Palma, para realizar una inspección ocular junto a una comisión judicial.

Fuentes policiales advierten de que la investigación está en una fase muy temprana, y que todavía no se pueden confirmar las causas de la muerte de la víctima.