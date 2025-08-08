Jaume Anglada permanece en estado grave en la UCI, pero su vida no corre peligro

Jaume Anglada se encuentra en estado grave en la UVI del hospital de Son Espases pendiente de evolución, aunque fuentes cercanas a su familia han asegurado que su vida no corre peligro. El conocido cantante, de 52 años, sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones esta madrugada cuando su moto fue arrollada por un coche en la avenida Joan Miró de Palma, a la altura de Cala Major. El conductor del coche se dio a la fuga y fue detenido horas después por la Policía Local.

Fuentes del hospital de Son Espases han confirmado que Jaume Anglada permanece ingresado en estado grave en la UCI y que los médicos están muy pendientes de su evolución durante las próximas horas. Por su parte, fuentes cercanas a la familia del cantante han indicado que su vida no corre peligro, aunque tiene múltiples lesiones en todo el cuerpo.

Lugar del accidente del cantante Jaume Anglada en la calle Joan Miró de Palma / G. Bosch

El accidente ocurrió sobre la una y media de esta madrugada, a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en la barriada de Cala Major. El cantante circulaba en una Vespa que fue arrollada por un turismo, cuyo conductor se dio a la fuga. Anglada fue atendido por una ambulancia del 061 que le trasladó en estado muy grave al hospital.

Mientras tanto, la Policía Local de Palma inició una investigación y, pocas horas después, localizó al conductor del coche fugado. Se trataba de un joven de poco más de veinte años, que presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Fue detenido como presunto autor de los delitos de lesiones graves por imprudencia, abandono del lugar del accidente y conducción bajo los efectos del alcohol.