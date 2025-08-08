Intervienen diferentes drogas en un coche que salía de una fiesta ilegal en Son Oms, en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado domingo a un ciudadano venezolano al que se le intervinieron diversas drogas en su coche a la salida de una finca de Son Oms, en Palma, donde estaban celebrando una fiesta ilegal. El conductor dio positivo en el control de drogas al que fue sometido.

La detención se llevó a cabo el día 3 de agosto sobre las diez y media de la mañana, cuando una patrulla de paisano realizó un control cerca de un chalé en el que se conoce que se realizan fiestas ilegales. Se sabe del uso de este domicilio por anteriores detenciones en las cercanías del mismo, además de por quejas vecinales.

En ese momento, los agentes vieron salir de la finca un turismo. Le dieron el alto al vehículo e identificaron a sus tres ocupantes.

Uno de ellos portaba cinco pastillas de éxtasis, por lo que se levantó la correspondiente acta administrativa. El conductor entregó de manera voluntaria una bolsa con restos de LSD. Los policías le cachearon de manera superficial y encontraron que portaba ademas una bolsa con unos 15 gramos de cocaína, cerca de 19 gramos de éxtasis y casi 800 euros en billetes pequeños, además de cuatro móviles.

Los policías del Grupo Operatido de Respuesta (GOR) solicitaron la colaboración de la Guardia Civil para realizarle la prueba de alcohol y drogas al conductor, que dio positivo en diversas sustancias estupefacientes. El hombre quedó detenido por un delito contra la salud pública.

Vigilancia policial en Son Oms

La Policía Nacional ha incrementado la vigilancia en los alrededores del polígono de Son Oms ante las informaciones recibidas que apuntan a la celebración de fiestas ilegales en algunos chales de los alrededores, que se prolongan durante días y donde se consumen sustancias estupefacientes. La Policía ha constatado también un incremento en accidentes de tráfico, provocados al parecer por conductores que circulaban bajo la influencia del alcohol y las drogas.

Esta vigilancia policial se realiza mediante controles que se practican en las inmediaciones, además de con coches zeta patrullando en la zona de Playa de Palma o con vehículos camuflados en lugares donde se sospecha que se vende droga.