Homicidio en Manacor: la Policía cree que pudo tratarse de una pelea entre indigentes

El hombre hallado muerto esta mañana con signos de violencia en una casa abandonada en Manacor sería un indigente extranjero, que habría fallecido durante una pelea con otro de los residentes en el inmueble. La Policía Nacional prosigue las gestiones para identificar a la víctima y localizar al autor del crimen. El fallecido al parecer fue visto ayer muy alterado, cuando fue a comprar alcohol a un supermercado cercano. La casa donde ha ocurrido el crimen es un inmueble abandonado en el que viven varias personas sin hogar. Algunos de ellos, según los vecinos, se dedicaban a vender droga.

La Policía Nacional prosigue las gestiones para tratar de identificar al fallecido y localizar al presunto autor del crimen. Agentes de los grupos de Homicidios y Policía Científica se han desplazado a la casa y están realizando una inspección ocular junto a una comisión judicial. Los primeros indicios apuntan a que la víctima sería uno de los residentes en la casa, que habría muerto en una pelea con otro indigente.

El cuerpo sin vida ha sido hallado hoy a media mañana, en el interior de una casa abandonada, en una zona de campo en las proximidades del hospital de Manacor. El inmueble está ocupado por varios indigentes y varios vecinos han explicado que era conocido que se trataba de un punto de venta de droga.

Los primeros indicios recogidos hasta ahora apuntan a que el crimen se cometió ayer por la tarde. Empleados de un supermercado cercano han confirmado que vieron a la víctima ayer, cuando fue al establecimiento a comprar alcohol. Recuerdan que parecía estar muy alterado.

Otros testigos explican que el hombre había salido varias veces en defensa de una mujer, también residente en la casa abandonada, que sufría malos tratos a manos de otro hombre.

Durante la mañana de ayer la Policía Nacional ha realizado varias gestiones para tratar de identificar a la víctima. A mediodía ha acudido a la casa un hombre, al que los agentes han llamado ante la posibilidad de que el muerto fuera su hermano. Este testigo ha descartad que se tratara de su familiar. Posteriormente se ha apuntado a que el muerto podría ser un ciudadano extranjero.