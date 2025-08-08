Detenida una mujer por atacar a una policía con un cúter en Palma

Una mujer brasileña de 34 años fue detenida el viernes de la semana pasada después de que provocara un altercado en un bar de la Plaza de España de Palma y atacara a una agente de la Policía Local con un cúter. Posteriormente, durante su traslado al cuartel de Sant Ferran, la mujer, que estaba muy alterada, propinó repetidos golpes contra las ventanillas del coche patrulla, que sufrió diversos daños. Posteriormente también amenazó y escupió al personal de la ambulancia que la atendía.

Según informa la Policia Local de Palma, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) que se encontraban en el punto de vigilancia fijo de la Plaza de España fueron requeridos por empleados de un bar cercano, que tenían problamas con una mujer, que estaba muy agresiva.

Los agentes acudieron al local. Los trabajadores explicaron que la mujer solía provocar esta clase de incidentes. Intentaba colarse delante de otros clientes, gritaba dentro del establecimiento y mantenía una actitud desafiante y agresiva con el personal. Cuando vi¡o a los policáis la mujer los recibió profiriendo insultos homófobos a viva voz.

Durante la intervención, la mujer mantuvo una actitud muy agresiva. Entorpeció la labor policial profiriendo insultos continuos e impidiendo la conversación con el empleado del local, a la vez que lanzaba patadas y manotazos. La agresividad escaló hasta que empujó a uno de los agentes. Los policías pidieron refuerzos para reducirla, por lo que se unió a la intervenciòn una patrulla de la la Unitat de Seguretat Integral (Usei),

En el momento de la detención, la mujer se resistió fuertemente. Mientras estaba siendo esposada, sacó un cúter del bolsillo e intentó agredir a una agente, pero la rápida acción de otro policía permitió inmovilizarla y arrebatarle el arma. A consecuencia del forcejeo, tres agentes resultaron con contusiones leves y precisaron asistencia sanitaria.

La detenida desencajó la ventanilla del coche patrulla. / Policía Local de Palma

Ya en el interior del vehículo policial, la mujer continuó con su actitud violenta y comenzó a dar patadas a una de las puertas, causando daños que dejaron el vehículo temporalmente fuera de servicio. Debido a su estado de exaltación, fue necesaria la asistencia de una ambulancia del 061 para su traslado al Hospital Son Espases. La detenida escupió y amenazó al personal sanitario, por lo que fue escoltada en todo momento por una agente en el centro sanitario hasta su reingreso en el módulo de detenidos de las dependencias policiales.

La Sala de Atestados instruyó el atestado correspondiente y la detenida fue puesta a disposición judicial.