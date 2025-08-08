Decretan prisión provisional para el conductor que arrolló a Jaime Anglada en Palma

El juez de guardia ha decretado prisión provisional para el joven de 20 años detenido por atropellar al cantante mallorquín Jaime Anglada la madrugada de este viernes en Palma. Se le imputan los delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones imprudentes y delito contra la seguridad vial. El detenido, asistido por el abogado Pablo Juanico, habría omitido el deber de socorro y conducido bajo los efectos del alcohol

Cronología de los hechos

Los hechos ocurrieron sobre la 1:30 horas en la avenida de Joan Miró, a la altura del número 330, en el barrio de Sant Agustí. Anglada, de 52 años, circulaba con su Vespa cuando el vehículo del detenido realizó un brusco cambio de sentido en un lugar no habilitado, impactando contra la moto. El artista, que llevaba un casco tipo Jet, salió despedido y sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caer sobre el asfalto.

Testigos presenciales relataron que el conductor no prestó ningún auxilio y abandonó la escena a toda prisa. Varios jóvenes que circulaban en patinete fotografiaron la matrícula del coche y la entregaron a la Policía Local, lo que permitió localizar al sospechoso horas después en su domicilio. En el momento de la detención, presentaba síntomas evidentes de haber consumido alcohol y duplicó la tasa máxima permitida en la prueba de alcoholemia.

Anglada fue trasladado de urgencia en una UVI móvil al hospital de Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI. Su estado sigue siendo grave, pero se ha descartado riesgo vital.

El cantante había participado días antes en los actos sociales de la Copa del Rey de Vela MAPFRE celebrada en Palma.