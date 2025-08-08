Cuatro chicas que no devolvieron un velomar en Portocolom provocan un operativo de búsqueda

Tras recibir el aviso de su desaparición, Salvamento Marítimo movilizó un helicóptero y una embarcación

El velomar fue hallado abandonado en Cala Marçal, por lo que se anuló el operativo

Búsqueda de las ocupantes de un velomar perdido en Portocolom

Búsqueda de las ocupantes de un velomar perdido en Portocolom

Yara Moreno

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Salvamento Marítimo puso en marcha un operativo de búsqueda ayer por la noche, con un helicóptero y una embarcación, tras recibir un aviso de que cuatro chicas que habían alquilado esa tarde un velomar en Portocolom no habían regresado. El velomar fue descubierto posteriormente abandonado en Cala Marçal, lo que unido a la falta de denuncias de desaparición, llevó a concluir que las turistas habían vuelto a su alojamiento desde allí, y se suspendó la búsqueda.

Las cuatro chicas, al parecer turistas, alquilaron un velomar sobre las cinco de la tarde de ayer en la playa de Portocolom. Al cabo de dos horas, sobre las siete, y al no saber nada de la embarcación, desde la empresa de alquiler alertaron de su desaparición. La alarma llegó a Salvamento Marítimo, que movilizó su embarcación Salvamar Mimosa y un helicóptero. Los medios de rescate examinaron la zona costera en busca de las desaparecidas.

Mientras tanto, los responsables de la empresa de alquiler encontraron el velomar abandonado en la playa de Cala Marçal, de lo que se desprende que las chicas habían bajado a tierra allí y habían vuelto a sus alojamientos. Los medios de busqueda no hallaron ningún indicio de que hubieran caído al agua, ni se registró ninguna denuncia de desaparición, por lo que el incidente se cerró como una falsa alarma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
  2. Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
  3. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
  4. Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en Calvià
  5. “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
  6. Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
  7. Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario
  8. Una menor que pidió ayuda porque había sido violada en s'Arenal se niega a denunciar

Los amigos de Jaime Anglada le desean una rápida recuperación: "Te queremos ver pronto encima de un escenario"

Los amigos de Jaime Anglada le desean una rápida recuperación: "Te queremos ver pronto encima de un escenario"

Cuatro chicas que no devolvieron un velomar en Portocolom provocan un operativo de búsqueda

Cuatro chicas que no devolvieron un velomar en Portocolom provocan un operativo de búsqueda

Homicidio en Manacor: la Policía cree que pudo tratarse de una pelea entre indigentes

Homicidio en Manacor: la Policía cree que pudo tratarse de una pelea entre indigentes

Buscan a un niño de 12 años desaparecido en Calvià en un posible caso de sustracción parental

Buscan a un niño de 12 años desaparecido en Calvià en un posible caso de sustracción parental

Jaime Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro

Jaime Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro

El cantante Jaime Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma

El cantante Jaime Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre en una casa abandonada en Manacor

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre en una casa abandonada en Manacor

Intervienen diferentes drogas en un coche que salía de una fiesta ilegal en Son Oms, en Palma

Intervienen diferentes drogas en un coche que salía de una fiesta ilegal en Son Oms, en Palma
Tracking Pixel Contents