Cuatro chicas que no devolvieron un velomar en Portocolom provocan un operativo de búsqueda
Tras recibir el aviso de su desaparición, Salvamento Marítimo movilizó un helicóptero y una embarcación
El velomar fue hallado abandonado en Cala Marçal, por lo que se anuló el operativo
Salvamento Marítimo puso en marcha un operativo de búsqueda ayer por la noche, con un helicóptero y una embarcación, tras recibir un aviso de que cuatro chicas que habían alquilado esa tarde un velomar en Portocolom no habían regresado. El velomar fue descubierto posteriormente abandonado en Cala Marçal, lo que unido a la falta de denuncias de desaparición, llevó a concluir que las turistas habían vuelto a su alojamiento desde allí, y se suspendó la búsqueda.
Las cuatro chicas, al parecer turistas, alquilaron un velomar sobre las cinco de la tarde de ayer en la playa de Portocolom. Al cabo de dos horas, sobre las siete, y al no saber nada de la embarcación, desde la empresa de alquiler alertaron de su desaparición. La alarma llegó a Salvamento Marítimo, que movilizó su embarcación Salvamar Mimosa y un helicóptero. Los medios de rescate examinaron la zona costera en busca de las desaparecidas.
Mientras tanto, los responsables de la empresa de alquiler encontraron el velomar abandonado en la playa de Cala Marçal, de lo que se desprende que las chicas habían bajado a tierra allí y habían vuelto a sus alojamientos. Los medios de busqueda no hallaron ningún indicio de que hubieran caído al agua, ni se registró ninguna denuncia de desaparición, por lo que el incidente se cerró como una falsa alarma.
