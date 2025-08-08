Buscan a un niño de 12 años desaparecido en Calvià en un posible caso de sustracción parental
Palma
La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta de búsqueda para tratar de localizar a un niño de 12 años desaparecido en Portals Nous, en el municipio de Calvià.
Según la información difundida en redes sociales y consultada por Europa Press, el menor se llama Jack L. C., mide 1,50 metros y es de complexión delgada. Es rubio y lleva el pelo largo y tiene los ojos azules.
Se trataría, según han añadido, de un caso de sustracción parental.
