Prisión para el delincuente que golpeó a un hombre con un puño americano para robarle el móvil en Palma

El titular del juzgado de guardia ha ordenado el ingreso en prisión del delincuente argelino que fue detenido en la madrugada del martes tras, presuntamente, golpear en la cabeza con un puño americano a un hombre en plena calle de Palma para robarle un teléfono móvil. El individuo acumula en su historial una decena de arrestos, varios por delitos violentos, en el periodo de menos de un año que lleva en España.

El hombre, de 38 años, fue arrestado por la Policía Nacional sobre las dos y media de la madrugada del martes, en la barriada palmesana de Pere Garau. Una patrulla había acudido al lugar tras recibir aviso de que un hombre había sido víctima de un asalto violento. Esta persona explicó que mientras caminaba por la calle había sido atacado por sorpresa por un individuo, que le golpeó en la cabeza y le quitó el teléfono móvil. Varios testigos explicaron luego que el ladrón había utilizado un puño americano, un artilugio metálico que rodea los dedos y puede causar lesiones graves.

El puño americano intervenido por la Policía al detenido. / CNP

Mientras los agentes tomaban manifestación a los testigos, uno de ellos se percató de que el ladrón había vuelto y estaba allí mismo, cruzando la calle. Se lo indicó a los agentes, que interceptaron al sospechoso. Al cachearle descubrieron que llevaba encima el teléfono robado y el puño americano, por lo que quedó detenido.

Se trataba de un ciudadano argelino de 38 años, que en el periodo de menos de un año que lleva en España acumula más de diez detenciones. La mayoría por robos, pero también por lesiones, malos tratos y otros delitos violentos. El delincuente ha sido trasladado esta mañana por la Policía a disposición del juzgado de guardia de Palma. Tras tomerle declaración, el titular del juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional.