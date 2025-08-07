La Policía Nacional desmantela un activo punto de venta de droga en es Rafal, en Palma

Agentes de la Policía Nacional irrumpieron anoche en un domicilio de la barriada palmesana de es Rafal que llevaba meses sometido a vigilancia, ante las sospechas de que se trataba de un punto de venta de droga muy activo. La operación policial se saldó con la detención de tres sospechosos y la incautación de distintas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, así como de 1.210 euros en billetes pequeños.

Según informa la Policía, la intervención fue fruto de una larga investigación desarrollada por los agentes del Grupo II de Estupefacientes, que sospechaban que el domicilio, en la barriada de es Rafal, albergaba un activo punto de venta de drogas. Finalmente los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), apoyados por efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) irrumpieron en el domicilio con una orden judicial.

Durante el registro en la vivienda los policías encontraron 100 gramos de marihuana, 180 gramos de hachís y 60 de cocaína. También 1.210 euros en billetes pequeños, obtenidos al parecer por la venta de droga, y los útiles necesarios para la confección de las dosis, como bolsitas de plástico con autocierre. La operación se saldó con tres personas detenidas, presuntos responsables de la venta de estupefacientes.