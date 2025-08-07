Un policía libre de servicio captura a un delincuente que sufrió un accidente con un coche robado en Palma

Un agente de la Policía Local de Palma que estaba libre de servicio arrestó en la medianoche del pasado martes a un delincuente de 23 años que sufrió un grave accidente de tráfico cuando circulaba con un coche robado. El siniestro ocurrió muy cerca de la vivienda del agente, que al ver que dos individuos salían corriendo tras colisionar con un vehículo estacionado, salió en su persecución y alcanzó a uno de ellos. El sospechoso opuso una violenta resistencia y le causó diversas lesiones antes de que pudiera reducirlo.

Según informan fuentes de la Policía Local de Palma, los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del pasado martes. Un agente en prácticas que estaba libre de servicio en su casa, en la barriada de Son Canals, oyó el estruendo de una colisión de tráfico, y cuando se asomó a la calle vio que un coche que se había estrellado contra una furgoneta aparcada, a la que había desplazado varios metros. Los dos vehículos implicados habían sufrido grandes daños.

El policía vio entonces que dos personas salían del coche que había provocado el accidente y se escapaban coriendo, por lo que salió a la calle y se lanzó en su persecución. Finalmente logró alcanzar a uno de ellos en la calle Isidoro Antillón. El sospechoso no obedeció las indicaciones del agente, que se identificó a gritos como policía y mostró su placa, y se enfrentó violentamente a él. El policía sufrió heridas leves en un labio y un dedo, hasta que con la ayuda de un viandante logró reducir al fugitivo, un joven argelino de 23 años. Poco después llegaron al lugar varias patrullas de la Policía Local, que se hicieron cargo del detenido

El arrestado mostraba síntomas de estar bajo los efectos de alguna droga. Admitió que no tenía permiso de conducir y se le imputaron inicialmente los delitos de desobediencia y resistencia grave a agente de la autoridad más dos presuntos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir sin haber obtenido nunca permiso y otro por conducir bajo influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

La otra persona que viajaba en el vehículo logró escapar. El agente fue acompañado a la Mutua Balear para recibir atención médica de las lesiones leves sufridas, antes de comparecer ante la instrucción de la Sala de Atestados.

La furgoneta aparcada sufrió también grandes desperfectos. / Policía Local de Palma

La Policía Local comprobó que el vehículo en el que habían sufrido el accidente había sido sustraído, y que su propietario era un vecino de Inca, por lo que se puso en contacto con la Policía Local de la capital de es Raiguer para localizarle. El dueño del coche acudió a las dependencias de la Policía de Palma para denunciar los daños ocasionados a su vehículo y la sustracción de distintos objetos de valor y dos teléfonos móviles de alta gama que se encontraban en su interior, por un valor total de 3.000 euros. En el interior del vehículo apareció otro teléfono valorado en 1.000 euros que también había sido sustraído. Su dueña declaró que junto al teléfono le robaron 200 euros en metálico.

La Sala de Atestados añadió a los delitos ya investigados, los presuntos delitos de hurto de uso de vehículo a motor, delito de apropiación indebida y presunto delito de robo en el interior de vehículo. Tras la conclusión del atestado, el detenido pasó a disposición judicial.