Una menor que pidió ayuda porque había sido violada en s'Arenal se niega a denunciar

Una chica de dieciséis años que a primera hora de la mañana del martes pidió ayuda a una conductora en los alrededores del Balneario 6 de la Playa de Palma porque, según dijo, había sido violada por dos hombres, se negó posteriormente a declarar ante la Policía Nacional. Los agentes, sin embargo, prosiguen con la investigación y están revisando cámaras de la zona y buscando testigos para aclarar lo ocurrido.

Según la información facilitada por testigos y la Policía, la chica, de dieciséis años, fue vista sobre las siete de la mañana en los alrededores de un conocido establecimiento de la calle Llaüt, en s’Arenal de Palma, en compañía por dos jóvenes alemanes. Posteriormente la misma chica se abalanzó contra un coche que circulaba por la zona y le pidió ayuda a la conductora. Le dijo entonces que acababa de ser violada por dos hombres. Esta mujer le dio credibilidad a lo que le contaba porque la adolescente parecía estar muy afectada y presentaba señales de golpes en la cara.

De inmediato se alertó a la Policía Nacional, pero a la hora de prestar declaración, la joven se negó de denunciar lo ocurrido. Los agentes sí pudieron confirmar la última parte de los hechos: que la chica había sido vista llorando y que había pedido ayuda a varias personas porque decía que había sido violada. Sin embargo, no confirmó esta acusación ante los investigadores.

A pesar de ello, la Policía ha proseguido proseguido con las gestiones y tratan de averiguar si la adolescente habría sufrido una agresión sexual. Sin embargo la ausencia del relato de la víctima complica mucho las pesquisas.

Aun así, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam), el grupo especializado en la investigación de delitos sexuales, está realizando gestiones de ofricio para tratar de aclarar lo ocurrido. Los investigadores estaban revisando las cámaras de la zona y buscaban testigos que pudieran aportar alguna información relevante.

Mientras tanto, ante la falta de denuncia por parte de la adolescente, no se han llevado a cabo ningún arresto.