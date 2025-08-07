Un delincuente golpea en la cabeza a un hombre con un puño americano para robarle el teléfono en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en la madrugada del martes a un ciudadano argelino que presuntamente golpeó a un hombre en la cabeza con un puño americano en plena calle de la zona de Pere Garau, en Palma, para robarle el teléfono móvil. La víctima tuvo que ser atendida en un centro médico de las lesiones que sufrió.

Los hechos ocurrieron a las dos y media de la madrugada delmartes en el barrio palmesano de Pere Garau. La sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada que alertaba que en una plaza de la zona se estaba produciendo un robo con violencia, por lo que se desplazó con urgencia una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano.

Los agentes encontraron allí a la víctima junto a sanitarios, que estaban atendiéndole porque sufría varias lesiones en la cabeza. El hombre explicó que un individuo, del que facilitó una somera descripción, le había golpeado por sorpresa cuando iba andando por la calle y le había arrebatado el teléfono móvil.

Mientras tanto, otra patrulla fue requerida en las cercanías por un grupo de jóvenes que explicaron que habían visto la agresión y que el ladrón utilizó un puño americano para golpear a la víctima. También mostraron un vídeo en el que se veía el asalto y se reconocían las características físicas del ladrón.

En ese momento, mientras hablaban con los policías, uno de los chicos vio al ladrón, que estaba pasando por la calle. La patrulla fue rápidamente a por él y le interceptó. El sospechoso encajaba plenamente con la descripción y las imágenes del vídeo. Cuando le cachearon los agentes descubrieron que llevaba encima el móvil de la víctima y un puño americano, además de otros objetos presuntamente sustraídos.

El individuo, de nacionalidad argelina, quedó detenido por un delito de robo con violencia, lesiones y tenencia ilícita de armas. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, donde recibió asistencia por las heridas que tenía la cabeza.