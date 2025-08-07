Alarma por un incendio en el Torrent de Sant Miquel, en sa Pobla

Bombers de Mallorca y efectivos del Ibanat se han movilizado esta tarde para tratar de contener el avance de un fuego que se ha iniciado en una finca agrícola de sa Pobla y se ha extendido a una zona forestal en el Torrent de Sant Miquel. Los técnicos lo han calificado como de gravedad 1, lo que implica que puede haber riesgo para personas y casas. Amplias zonas del norte y el sur de la isla se encuentran hoy en máxima alerta por riesgo de incendio a causa de las altas temperaturas.

Desde los Bombers de Mallorca y el Ibanat han informado que el fuego se ha declarado poco después de las cinco de la tarde en una finca agrícola de sa Pobla, pero que las llamas se han extendido rápidamente y afectan ya a una zona forestal en el Torrent de Sant Miquel. El incendio está considerado como de gravedad 1, lo que implica que puede suponer un riesgo para personas e inmuebles.

En el lugar del fuego están actuando dotaciones del parque de Alcúdia de los Bombers de Mallorca y brigadistas del Ibanat. Por ahora las llamas no están controladas.

Dos amplias franjas del norte y el sur de Mallorca se encuentran hoy en alerta de riesgo 4 de incendio, el máximo previsto, mientras que el resto está en alerta 3.