Alarma por un incendio en el Torrent de Sant Miquel, en sa Pobla
El fuego se ha declarado sobre las cinco de la tarde en una finca agrícola, pero se ha extendido a una zona forestal
Amplias zonas del norte y el sur de Mallorca se encuentran en nivel de alerta máxima por riesgo de incendio
Bombers de Mallorca y efectivos del Ibanat se han movilizado esta tarde para tratar de contener el avance de un fuego que se ha iniciado en una finca agrícola de sa Pobla y se ha extendido a una zona forestal en el Torrent de Sant Miquel. Los técnicos lo han calificado como de gravedad 1, lo que implica que puede haber riesgo para personas y casas. Amplias zonas del norte y el sur de la isla se encuentran hoy en máxima alerta por riesgo de incendio a causa de las altas temperaturas.
Desde los Bombers de Mallorca y el Ibanat han informado que el fuego se ha declarado poco después de las cinco de la tarde en una finca agrícola de sa Pobla, pero que las llamas se han extendido rápidamente y afectan ya a una zona forestal en el Torrent de Sant Miquel. El incendio está considerado como de gravedad 1, lo que implica que puede suponer un riesgo para personas e inmuebles.
En el lugar del fuego están actuando dotaciones del parque de Alcúdia de los Bombers de Mallorca y brigadistas del Ibanat. Por ahora las llamas no están controladas.
Dos amplias franjas del norte y el sur de Mallorca se encuentran hoy en alerta de riesgo 4 de incendio, el máximo previsto, mientras que el resto está en alerta 3.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- Entrega del millonario bote de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
- “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
- Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
- Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
- Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario