Miquel Arbona: «La avioneta cayó a 150 metros de mi barco»

¿Cómo reaccionó al presenciar un accidente aéreo a tan poca distancia?

Ojalá no hubiera estado nunca allí. Volvía de una excursión con mi mujer y mis tres hijos de seis, cuatro y un año. La avioneta volaba muy bajo, a solo veinte metros por encima de nosotros. Volaba muy rápido y cayó al mar a tan solo 150 metros de distancia.

¿También se asustó su familia al ver el accidente?

El de un año no se enteró de nada, el de cuatro muy poco y el de seis no ha podido dormir en toda la noche. Me decía «papi ¿cuándo van a salir de dentro del avión?». Nos pasó por encima del barco a una altura d 20 metros a tan solo una media milla de la entrada en la bocana del Port de Sóller.

¿Cómo fue el accidente aéreo de la avioneta?

De repente vi que se ponía completamente vertical. Clavó un ala en el mar y parecía un géiser de la cantidad de agua que levantó . Entonces se rompió y vi cómo se hundía. Flotó como máximo un minuto. Pensé que saldría alguien, pero no fue así. Actué entonces de una forma refleja. En primer lugar grabé en el plotter (el GPS) mi posición. Pero lo más importante lo hice luego. Al ver que salían burbujas por el aire al hundirse la avioneta, también lo grabé en el plotter para que se pudiera localizar. Me señalaba que estaba a unos 30 metros de profundidad. A continuación avisé a los servicios de emergencia.

¿Cuánto duró la secuencia del accidente que presenció ?

Creo que no mas de 30 o de 35 segundos. No creo que fuera más tiempo. Y no sé por qué reaccioné así, al posicionar todo. Lo hice de una manera refleja sin llegar a pensarlo. Creo que mi principal preocupación era que pudieran encontrar pronto la avioneta.

¿Fue testigo de la llegada de los efectivos de rescate después de su llamada al 112?.

Me quedé allí para ver si podía ayudar en algo. Un sargento de la Guardia Civil me llamó y me tomaron declaración de manera informal. Creo que era más que nada para que les contara lo que había pasado. Hoy (el domingo) me citaron en la Comandancia de Palma para que ya prestara declaración de una manera formal. ,

Al estar en primera línea era un testigo excepcional del accidente aéreo y con el posicionamiento de la avioneta .

Des de el principio me di cuenta de que los buceadores estaban buscando en un lugar incorrecto y por eso no la encontraban. La avioneta estaba sumergida a 30 metros y eso no es mucha profundidad y menos para un buceador del GEAS de la Guardia Civil.

¿Decidió colaborar más activamente para encontrar la avioneta?

Como ya tenia el posicionamiento, me subí a la lancha con los buscadores del GEAS y señalé donde habían salido las burbujas. Cuando buscaron allí, los encontraron.

¿Llegó a tener miedo en algún momento?.

La avioneta se estrelló a 150 metros de la costa cuando había mucha gente en barcos. Podría haber pasado algo más grave aún.