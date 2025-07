Piden tres años y medio de cárcel a un trabajador de una residencia de ancianos de Palma por agresiones sexuales a otra empleada

"¡No me toques, no me toques, estate quieto!". Con estas palabras, una trabajadora de una residencia de ancianos de Palma recriminó a otro trabajador que, presuntamente, le tocó los pechos cuando ambos estaban en la lavandería. A pesar de la negativa de ella, este individuo le habría vuelto a tocar los pechos y le restregó el pene por sus nalgas. El acusado, camerunés de 35 años, ha negado por videoconferencia desde Algeciras su participación en los hechos en el juicio que se ha celebrado este miércoles en Vía Alemania contra él por un presunto delito de agresión sexual continuada. La fiscal pide para el procesado tres años y medio de prisión o la deportación a su país de origen, al encontrarse residiendo en situación irregular y no tener ningún tipo de arraigo, y la prohibición de no volver a territorio nacional en una década.

Los hechos que se han enjuiciado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número dos de Palma tuvieron lugar la tarde del 16 de marzo de 2024 en una residencia de ancianos privada de Palma situada en la calle Reverend Francesc Sitjar. Una empleada se encontraba con el trabajador recién contratado un día antes, ahora acusado, en la lavandería del centro cuando este se aproximaba a ella sin causa justificada. "Se me ponía al lado de forma agobiante", ha afirmado la víctima durante su comparecencia judicial.

A continuación este individuo, presuntamente, decidió ir más allá. "Se abalanzó sobre mí y me comenzó a tocar los pechos", ha asegurado la testigo ante la jueza. Ella trató de zafarse de él, a pesar de su insistencia. "¡No me toques, no me toques! Estate quieto!", le espetó.

Esta recriminación sirvió para que este individuo se apartara momentáneamente. Pero luego este compañero de trabajo volvió a reincidir. De nuevo se acercó a la víctima por la espalda antes tocarle de nuevo los pechos. "No me agarres, no me toques", le dijo de nueveo la víctima.

"Solo eran cariñitos"

Al cabo de unas horas, sobre las 19.30 horas, les tocaba darles la merienda a los ancianos y ambos se volvieron a encontrar. De acuerdo con la declaración de la denunciante, este sujeto volvió a aproximarse a ella por la espalda en lo que ha calificado de "acercamientos inapropiados". "Me tocó otra vez los pechos y me restregó su miembro por las nalgas", ha afirmado. A partir de este instante, la afectada decidió poner los hechos en conocimiento de la dirección de la residencia. A continuación llamaron al 112 y varios coches patrulla de la Policía Nacional se personaron en el lugar. "Dijo que solo eran 'cariñitos y que no había hecho nada malo", ha apuntado.

Un policía nacional que acudió a la residencia ha asegurado en el juicio que la víctima "estaba llorando y había sufrido un ataque de ansiedad". Mientras tanto el presunto agresor sexual lo negaba todo. Un responsable de la residencia le comunicó entonces que estaba despedido "al no haber superado el periodo de prueba", ha apuntado.

Durante su comparecencia a través de videoconferencia desde Algeciras, donde se encuentra actualmente recluido en prisión. El acusado ha negado categóricamente el relato de hechos de la denunciante y se ha vuelto a declarar inocente. "Ha sido una pesadilla para mí", ha recalcado durante el uso de s u derecho a la última palabra.