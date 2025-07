El exfutbolista del Mallorca Julio Álvarez, imputado en Palma por una estafa de 100.000 euros

El exfutbolista Julio Álvarez Mosquera, que jugó en el Real Mallorca en la temporada 2009-2010, está acusado de estafar 100.000 euros a una vecina de Palma con una supuesta inversión en un negocio farmacéutico. La denunciante sostiene que realizó tres transferencias a principios de 2023 a una sociedad de Álvarez y su mujer -también imputada- y no ha recuperado el dinero ni ha recibido explicaciones sobre su destino. El exdeportista declaró ayer en calidad de investigado ante el juez de Palma que instruye el caso. Negó las acusaciones y aseguró que se trató de una inversión fallida en la que él ha perdido todavía más dinero.

La denuncia presentada hace unos meses contra Álvarez, su pareja y la empresa propiedad de ambos, JF Activos HLM, explica que la perjudicada y los acusados formalizaron en 2023 un contrato para llevar a cabo una importante inversión tras entrar en contacto a través de un amigo común. El documento no precisa el tipo de negocio, pero fuentes conocedoras del caso precisan que estaba vinculado al sector farmacéutico. La perjudicada realizó entre febrero y marzo de 2023 tres ingresos a la sociedad del exfutbolista de 15.000, 55.000 y 30.000 euros respectivamente.

Sin noticias del dinero

La mujer sostiene que, aunque el contrato obligaba a la sociedad de Álvarez y su mujer a mantenerla informada y rendir cuentas de los posibles beneficios y pérdidas, desde entonces no ha recibido noticia alguna sobre el destino de su dinero. Habían acordado mantener reuniones periódicas -al menos cada trimestre- para mantenerla informada, pero estos encuentros no se han producido y tampoco tiene información sobre el vencimiento del contrato, que debía producirse cuando los acusados considerasen que se había alcanzado el precio objetivo de venta. Esta ausencia de información llevó a la víctima a remitir, a través de su abogado, dos burofaxes a los ahora investigados. No obtuvo respuesta.

Julio Álvarez, durante un partido entre el Real Mallorca y el Villarreal en Son Moix en 2010. / M. MASSUTÍ

El único mensaje que le hizo llegar Álvarez, sostiene la denuncia, fue un borrador de un nuevo contrato en el que el exfutbolista y su pareja se desentendían de sus compromisos y endosaban la deuda a otra sociedad. La denuncia concluye señalando que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y apropiación indebida.

Un mal negocio

La denuncia cayó en manos del juzgado de instrucción número 8 de Palma, ante el que la mujer ratificó sus acusaciones. Álvarez compareció ayer ante el magistrado para declarar en calidad de investigado, asistido por un abogado de Madrid. En su declaración, según fuentes conocedoras de su contenido, el exfutbolista negó las acusaciones y rechazó haber cometido los delitos que se le imputan. Argumentó que la inversión simplemente fue fallida, por lo que atribuyó la desaparición de los 100.000 euros a un mal negocio. Además, añadió que él mismo realizó una inversión mayor en el mismo negocio y también la ha perdido.

Julio Álvarez, nacido en Venezuela en 1981, tuvo una larga carrera futbolística en Primera y Segunda división. En 1998 llegó a las categorías inferiores del Real Madrid e incluso realizó la pretemporada con el primer equipo. A partir del año 2000 jugó en Racing de Santander, Rayo Vallecano, Murcia, Numancia y Almería. En el verano de 2009 fichó por el Real Mallorca de Gregorio Manzano, donde se ganó la titularidad en un equipo que acabó clasificándose para competiciones europeas. Tras una temporada en el conjunto bermellón, se marchó al Tenerife y regresó después al Numancia. Se retiró en 2018.