Detenido un joven en Calvià sin carné conduciendo una moto robada

Un joven de 20 años sin carné, de origen magrebí, intentó saltarse un control de la Guardia Civil en Calvià mientras conducía una moto robada. Y portaba un móvil sustraído. Los efectivos del instituto armado le detuvieron por un presunto delito contra el patrimonio y otro contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes 25 de julio. Un dispositivo de efectivos del Grupo de Reserva de Seguridad (GRS)de la Guardia Civil se estableció en Calvià. En el transcurso de este operativo, los agentes repararon en un joven que circulaba en moto. Este comenzó a realizar maniobras extrañas y evasivas, al percatarse de la presencia del control.

Móvil sustraído

Una vez que le dieron el alto y le identificaron, los agentes le solicitaron el carné de conducir, pero este no aportó ninguno. Tras consultarlo en la base de datos, averiguaron que nunca había obtenido dicho permiso. También constataron que la moto había sido robada el pasado 19 de julio. El joven no era el dueño y no pudo demostrar el vínculo que tenía con la motocicleta. Además, entre sus pertenencias portaba un móvil de alta gama, que también figuraba como sustraído. El detenido se encontraba en situación irregular en España y el documento acreditativo caducó en febrero. A tenor de todos estos hechos, el joven fue detenido por un presunto delito contra el patrimonio y otro contra la seguridad vial