El presidente de la Federación de Patinaje recurrirá al Supremo su condena por abusos sexuales

Sebastián Rico Pons, presidente de la Federación de Patinaje de Balears, recurrirá ante el Tribunal Supremo su condena por abusos sexuales a tres trabajadoras de la institución. La Audiencia de Palma le impuso una multa de 12.000 euros ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Rico Pons reclamará en el alto tribunal su absolución al entender que no hay pruebas de cargo para condenarle.

La sentencia consideró probado que el hombre manoseó y profirió «diversas frases obscenas» a dos trabajadoras y una colaboradora de la Federación entre 2021 y 2022. Pese a que la Audiencia concluyó que sus actos «tienen un inequívoco significado y contenido sexual», los magistrados señalaron que «pueden ser calificados como de menor gravedad» porque no llegó a tocar partes íntimas de las víctimas y optaron por imponerle una multa y no las penas de hasta siete años de cárcel que solicitaban la Fiscalía y la acusación particular.

El TJSB ratificó la condena de Rico Pons, pero anuló su inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la Federación, lo que le permite mantenerse al frente de la organización. Ahora presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar quedar completamente exculpado.