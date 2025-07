Condenado un turista a siete años de cárcel por violar a una chica en un hotel de s'Arenal

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a siete años de prisión a un turista holandés por violar a una compatriota en un hotel de s'Arenal, en Palma. La sala considera probado que el acusado llevó a la víctima a la lavandería del establecimiento, donde la agarró para que no huyera y la violó.

Según relata la sentencia, los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de agosto de 2023 en un hotel situado en la calle Tokio, donde el acusado y la víctima se hospedaban durante sus vacaciones en Mallorca. Los dos se habían conocido en la piscina del establecimiento junto a sus respectivos acompañantes de viaje y habían charlado. Aquella noche, con el pretexto de ir a buscar un colchón para un amigo, la chica y el procesado fueron a la lavandería, situada en el primer piso. En ese habitáculo, "de manera sorpresiva", el acusado puso a la víctima contra la pared, la arrinconó y la cogió de las muñecas para que no escapara.

El procesado le levantó entonces la falda y la forzó a mantener relaciones sexuales, pese a que ella "reiteradamente le manifestaba que no lo hiciera, que no quería y que parara", señala la sentencia. La víctima pudo zafarse y se fue hacia el ascensor, pero el joven la atrapó y volvió a arrinconarla contra la pared, besándola sin su consentimiento. Cuando llegó el ascensor, el acusado metió a la víctima en el elevador y volvió a besarla hasta que llegaron al tercer piso. A consecuencia de esta agresión sexual, la perjudicada sufrió dos hematomas en ambos antebrazos. El tribunal, en cambio, sostiene que no está acreditado que haya precisado tratamiento terapéutico.

El tribunal considera al joven autor de un delito de agresión sexual con violencia y acceso carnal por vía vaginal, con la atenuante de reparación del daño porque consignó antes del juicio 10.000 euros para hacer frente a la posible indemnización. La sentencia le impone siete años de prisión y una compensación de 13.215 euros para la perjudicada. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.