Una prostituta y un portero de un burdel de s'Arenal, detenidos por agresión sexual a un turista

Una prostituta y un portero de un burdel de s’Arenal han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de una agresión sexual a un turista alemán de 18 años. El joven sostiene que primero le estafaron 450 euros y cuando fue a reclamar lo metieron en una habitación, donde quedó inconsciente y despertó con signos evidentes de haber mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento. Los sospechosos negaron ayer todos los cargos ante el juez, que acordó su puesta en libertad mientras sigue la investigación.

Los hechos, según consta en la denuncia presentada por el turista a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, ocurrieron a mediados de semana. El chico acudió el miércoles con unos amigos a un prostíbulo situado en la calle Pare Bartomeu Salvà, conocida popularmente como ‘calle del Jamón’, y estuvieron tomando unas cervezas. Afirmó que no contrataron ningún servicio sexual y tras pagar las bebidas, se fueron.

450 euros

El jueves por la mañana, siempre según su versión, descubrió que se había efectuado un cargo de 450 euros en su cuenta corriente. Al considerar que era un precio desorbitado por las consumiciones, el jueves a las tres de la madrugada regresó al burdel para reclamar el dinero. Lo hizo sin sus amigos y amenazó con llamar a la Policía si no le devolvían el pago.

Fue entonces cuando el portero del local le invitó a entrar. Cuando entró en el local empezó a sentirse mareado y le empujaron hasta una habitación en la que se encontraba una mujer. El joven asegura que empezó a sentir que perdía el sentido y finalmente quedó inconsciente.

El turista contó que tiempo después, sin poder precisar cuánto, abrió los ojos y vio que tanto él como la mujer estaban desnudos. Sobre la cama había un preservativo usado. En ese momento, el hombre entró en la estancia y lo sacó a empujones: «Vístete y vete», le dijo.

El denunciante añadió que se marchó del local estupefacto y sin pedir explicaciones. Regresó a su hotel, donde le contó lo ocurrido a sus amigos. En su denuncia, precisó que en el prostíbulo no bebió nada, pero que antes había estado en un local de la zona donde cree que le introdujeron alguna sustancia en su bebida que explicaría la pérdida de conocimiento que sufrió en el burdel. El joven acudió a Son Espases y luego, con el parte médico, se dirigió a una comisaría para presentar una denuncia. En ella dejó claro que cuando fue a pedir explicaciones al prostíbulo por los 450 euros que le habían cobrado «no deseaba ni tenía intención de tener sexo con ninguna mujer».

Agresión sexual y estafa

La Policía Nacional puso en marcha una investigación tras recibir esta denuncia y horas después detuvo a una de las prostitutas y al portero del local como presuntos autores de delitos de agresión sexual y estafa.

Los dos acusados negaron el relato del turista. Según declararon, cuando el chico acudió por primera vez al burdel quiso pagar por mantener relaciones sexuales con la mujer. Aceptó abonar 450 euros, pero lo hizo a través de una transferencia bancaria que no llegó de inmediato. Al no recibir el pago, el encargado del negocio le dijo que hasta que no llegase no podría tener sexo con la mujer.

De acuerdo con la versión de los sospechosos, el chico regresó al día siguiente y, tras comprobar que la transferencia había llegado correctamente a la cuenta de destino, le permitieron mantener relaciones sexuales con una de las trabajadoras. Los dos negaron haber estafado y forzado al denunciante.

Los acusados fueron puestos ayer por la mañana a disposición del juzgado de guardia de Palma y quedaron en libertad con cargos.