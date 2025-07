El hombre acusado de intentar matar a su madre en Palma, condenado a ocho meses de cárcel

El hombre acusado de intentar matar a su madre de 87 años en Palma ha sido condenado a ocho meses de prisión por agredirla. La Audiencia Provincial ha concluido que no hay pruebas de que el procesado -para quien la Fiscalía pedía 14 años de prisión- quisiera acabar con la vida de la mujer y señala que "ambos se intercambiaron golpes y ataques de diversa consideración". La sala absuelve al hombre del delito de intento de homicidio y le declara autor de otro de lesiones en el ámbito doméstico. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 11 de diciembre de 2024 en el domicilio donde ambos convivían. La sentencia de la sección segunda de la Audiencia relata que la anciana y su hijo se enzarzaron en una discusión y se agredieron mutuamente. A consecuencia de la riña, la mujer sufrió diversos rasguños en la nariz, la cara y el cuello, así como otras lesiones leves en los brazos y la mano. El acusado, por su parte, presentaba heridas similares y precisó algunos puntos de sutura en un dedo. La anciana, que llamó a la Policía, acusó a su hijo de haberla intentado matar y el acusado ingresó en prisión provisional.

En el juicio celebrado el pasado 9 de julio, la mujer mantuvo su acusación. "Yo estaba en la cocina. Me preguntó si estaba sola y cuando le contesté que sí, me dijo: 'Pues ahora te mataré'", explicó. Según su versión, el hombre se abalanzó entonces sobre ella y la atacó. "Me cogió y me metió la cabeza en el fregadero. Me dio patadas y puñetazos. Me tiró al suelo, me puso encima y me cogió del cuello. Yo en invierno siempre llevó un pañuelo para protegerme la garganta. Me estranguló y por mucho que quería gritar, no me salía la voz. Me despedí del mundo mentalmente, me vi muerta", añadió.

"Yo sólo me defendí"

El procesado contradijo este relato. "Ella me dijo que me fuera de casa. 'Coge tus cosas y vete', dijo. Me agredió, llevaba unas tijeras y le agarré las muñecas. Me hizo un corte en un dedo y me tuvieron que dar varios puntos. Yo sólo me defendí. Ni la agarré del cuello ni la intentó asfixiar", insistió.

Los magistrados consideran que no hay pruebas de que el acusado quisiera matar a su madre. Por un lado, señalan que las lesiones que presentaba la víctima "no precisaron más que de una primera asistencia facultativa" y que estas podrían obedecer a la acción defensiva planteada por el acusado. Por otro, argumentan que "la compatibilidad con signos de estrangulamiento y riesgo para la vida" de estas heridas son fruto de una conclusión subjetiva del médico forense. Finalmente, la sentencia destaca que si el hombre hubiese querido matar a su madre, no habría tenido impedimentos para hacerlo, ya que estaban solos en la vivienda. La sala determina que con las evidencias aportadas "se suscita, cuando menos, una seria duda" sobre la intención de matar del procesado.

Lesiones en el ámbito doméstico

Con estos argumentos, el tribunal considera que los hechos constituyen un delito de lesiones en el ámbito doméstico y no un intento de homicidio. Descarta apreciar las atenuantes de alteración psíquica e intoxicación etílica que planteó la defensa, al entender que no hay pruebas para aplicarlas, y le impone ocho meses de cárcel y una orden de alejamiento de tres años.