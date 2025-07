El conductor del BMW implicado en el accidente en Son Oms: "No vi el coche ni luces, salió de la nada"

El joven de 27 años, de origen brasileño, que conducía el BMW implicado en el accidente con ocho heridos graves, con dos jóvenes en estado crítico, en Son Oms declaró la tarde del miércoles ante el juez que no vio el Kia Picanto con cuatro chicas en el interior. "Salió de la nada. No vi que llevara luces ni nada", afirmó durante su comparecencia judicial. Tras su declaración, el juez de guardia le dejó en libertad con cargos con una serie de medidas cautelares. Entre estas se encontraba la retirada del pasaporte y del carné de conducir y la obligación de comparecer en la sede judicial cada 15 días.

El conductor, asistido por el abogado Bryan Bolívar, reconoció ante el juez de guardia que poco antes del accidente con las ocho víctimas había tomado "dos copas" en una discoteca cercana. No obstante considero que esta ingesta de alcohol no le había mermado las facultades para ponerse al volante, poco después, del BMW serie 4, de color negro, que presuntamente invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Kia Picanto con cuatro chicas de unos 22 años en el interior. La prueba de alcoholemia dio 0,57 gramos de alcohol por litro de aire espirado, que de no mediar el siniestro, no alcanzó el mínimo penal de 0,60. A partir de este momento quedó detenido por un presunto delito contra la seguridad vial con tres lesiones graves.

El trágico accidente ocurrió sobre las 4.50 horas de la madrugada del miércoles a la altura del kilómetro 10 del Camí de Can Capó, que conecta Son Oms con Sant Jordi. En un momento dado el BMW de color negro, con cuatro ocupantes, invadió el carril contrario en el preciso instante en que acertó a pasar por el lugar un Kia Picanto de color rojo con cuatro chicas de unos 22 años en el interior.

El resultado de la tremenda colisión fue muy desigual. El BMW negro sufrió importantes daños, pero el Kia Picanto quedó completamente destrozado con dos jóvenes en estado crítico. De hecho dotaciones de Bombers de Palma procedentes de los parques central y de la Playa de Palma acudieron para excarcelar a las víctimas, aprisionadas en el interior de este último vehículo

En el lugar del siniestro también se personaron cuatro coches patrulla de la Policía Local de Palma, y tres coches patrulls de la Policía Nacional. Asimismo efectivos de la Guardia Civil de Tráfico acudieron para abrir una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se había producido el siniestro.

Por su parte, las asistencias sanitarias del Ib-salut desplazaron tres UVI móviles y otras tantas ambulancias convencionales. Los facultativos comprobaron de inmediato la situación crítica de dos de las chicas y, una vez estabilizadas, fueron trasladadas en una UVI móvil a Son Espases. Las otras víctimas graves, menos graves y leves- fueron repartidas por el hospital Son Llàtzer, la Clínica Quirón Palma Planas y la Clínica Juaneda.

Amigas de Erasmus

Las cuatro jóvenes que viajaban en el Kia Picanto se habían reencontrado en Mallorca después de ser compañeras de Erasmus en Coimbra, en Portugal. La joven conductora del Kia Picanto las invitó a viajar a Mallorca para mostrarles algunas de las mejores playas de la isla.

Sin embargo, este feliz reencuentro se truncó abruptamente la madrugada del miércoles. El Kia Picanto en el que viajaban las cuatro fue embestido de frente por un BMW de color negro. Dos de ellas permanecen ingresadas en estado crítico en la UCi de Son Espases y las otras dos tienen lesiones graves.