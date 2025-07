Antonio Hervás, voluntario de Protección Civil: "Vi el accidente dos coches delante de mí y fui a atender a la conductora. Tenía el pulso débil"

El grave accidente de tráfico al chocar de frente dos coches en Son Oms con un saldo de ocho heridos, entre ellos dos mujeres en estado crítico, ocurrió a escasos metros del lugar donde se encontraba el veterano voluntario de Protección Civil de Palma Antonio Hervás, de 52 años. Se convirtió de repente en un testigo de excepción del siniestro con ocho afectados, cuatro en cada coche. "El accidente ocurrió a dos coches del mío. Me acerqué al lugar donde se encontraba la conductora del Picanto. No reaccionaba, pero comprobé que tenía pulso, pero muy débil".

Al constatar la extrema gravedad del siniestro, Antonio Hervás fue el primero en avisar a los servicios de emergencia a través del 112. "La respuesta fue muy rápida. Primero vi llegar a cuatro coches de la Policía Local de Palma y a tres de la Nacional. Luego llegaron los Bomberos, la Guardia Civil y las ambulancias", abunda este voluntario.

Este voluntario de Protección Civil se topó de inmediato con un panorama desolador. "Muchos de los ocupantes de los coches tenían la cara ensangrentada por la acción del airbag", abunda. No obstante su principal preocupación era el estado de la conductora del Kia Picanto rojo, que se había llevado el grueso del impacto. La violencia del choque del BMW fue tal que lanzó al pequeño turismo a la cuneta. "La chica tenía todo el cuerpo completamente atrapado. No reaccionaba ni decía nada. Comprobé que tenía pulso, pero era muy débil". Entonces, Antonio Hervás ya se dio cuenta de que la víctima no podría ser atendida hasta que Bombers de Palma, procedentes de los parques central y de la Playa de Palma acudieran al rescate y la excarcelaran.

Sentados en la carretera

"Me encontré a seis ocupantes de los coches sentados en la carretera. Se encontraban más o menos bien y ayudé a dos de ellos", precisa. La extrema gravedad del siniestro impresionó a este veterano voluntario de Protección Civil. "El asiento delantero del coche rojo se había desplazado hasta el lugar donde estaban los de detrás", precisa.

Este voluntario también se topó con otra herida de gravedad. "Una chica se quejaba de fuerte dolor en la clavícula y en el pecho", abunda. A continuación observó cómo las tres UVI móviles trasladaban a hospitales a las heridas más graves y otras tantas ambulancias a los de menor gravedad.