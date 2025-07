Una mujer durante el juicio ante su presunto violador en Sineu: "Me dijo que me iba a cortar el cuello y temí por mi vida"

Con un hilo de voz, la denunciante ha reconocido este martes a su presunto violador en Sineu sentado en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia de Palma. "Estaba más delgado, pero es él", ha aseverado. Durante su comparecencia ha asegurado que el procesado la había amenazado con matarla mientras consumaba la violación. "Me dijo que me iba a cortar el cuello y temí por mi vida", ha subrayado. La fiscal pide para el procesado 15 años de prisión. Un total de tres años por un supuesto delito de robo con violencia y doce por una presunta agresión sexual.

Los hechos que se han enjuiciado este martes en la Audiencia de Palma tuvieron lugar en torno a las 6.45 horas del 31 de octubre de 2021 en Sineu. "Llovía mucho y estaba muy oscuro", ha afirmado la denunciante durante su comparecencia judicial. Ella se disponía a coger el tren cuando, según el relato del fiscal, apareció de pronto el ahora acusado. De acuerdo con su testimonio el sujeto se aproximó a ella y le conminó a entrar en un portal con el pretexto de buscar un paraguas.

"Estaba muy oscuro y estaba sola. No había gente", ha explicado la denunciante. En un momento dado el ahora procesado, supuestamente, la amenazó de muerte para que accediera a sus pretensiones sexuales. A partir de este momento, ella relató que le comenzó a quitar la ropa. "Me quedé desnuda de cintura para abajo", ha abundado. "Durante la penetración me decía que me iba a matar", ha recalcado.

"¿Por qué no tengo novia?"

El encausado, de acuerdo con esta testigo, también le habría obligado a realizarle sexo oral. "Me obligó a hacerle una felación. Se comportaba una forma muy brutal y me hizo daño en la garganta", ha manifestado. "No le conocía y empleó mucha violencia contra mí", ha proseguido. Durante su comparecencia esta testigo ha indicado que temía que no la creyeran al denunciar la presunta violación "porque ejercía la prostitución", ha reconocido. La testigo ha señalado que el encausado también le atracó. "Me cogió el bolso y echó a correr. Dentro llevaba 400 euros", ha insistido.

Durante la presunta agresión sexual, una frase que supuestamente pronunciaba el ahora procesado le llamó poderosamente la atención. "Repetía una y otra vez ¿por qué no tengo novia?", ha manifestado ante la Sala.