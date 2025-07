La Fiscalía pide 27 años de cárcel por abusos y violaciones a su hijastra en Manacor

La Fiscalía reclama penas que suman 27 años de prisión para un hombre acusado de someter abusos y agresiones sexuales a su hijastra a lo largo de casi dos décadas en Manacor. El ministerio público sostiene que el procesado sometió a la víctima a tocamientos y violaciones entre 2003 y 2018, desde que ella tenía 13 años hasta que cumplió 28, intimidándola con amenazas y agresiones. Lo hizo "gracias a la situación de desvalimiento que la perjudicada presentaba tras tantos años de reiteración de estas conductas, que le impedían reaccionar ante esta situación", según sostiene la acusación. La joven padece graves alteraciones psicológicas y la Fiscalía reclama para ella una indemnización de 30.000 euros.

La Audiencia Provincial de Palma celebró ayer una vista previa del juicio, en el que la defensa del acusado, el ministerio público y la acusación particular no alcanzar un acuerdo de conformidad. El tribunal de la sección segunda aplazó sine die la celebración del juicio, que dado el colapso que padece este órgano no tendrá lugar hasta el año 2029.

A golpes

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía señala que el procesado, que tiene ahora 56 años, comenzó a cometer los abusos sexuales en 2003 en el domicilio familiar de Manacor, donde convivía con su pareja y la hija de esta, una niña que tenía entonces 13 años. "Aprovechándose de su minoría de edad y de la confianza derivada de la relación familiar", expone el ministerio público, comenzó a someter a la víctima a tocamientos. El hombre recurría a la violencia si ella se resistía, "golpeándola y agarrándola fuertemente de brazos y piernas".

A partir de 2005, los abusos se agravaron. El sospechoso supuestamente empezó entonces a violar a la menor, forzándola a mantener relaciones sexuales "sin que mediara su consentimiento" y golpeándola y lanzándola contra los muebles de la vivienda, al tiempo que la insultaba.

Temor y desvalimiento

Las violaciones se prolongaron incluso cuando la chica alcanzó la mayoría de edad en noviembre de 2008. Las violaciones se sucedieron a partir de entonces durante una década "gracias al temor y la situación de desvalimiento que la perjudicada presentaba" tras tantos años sufriendo agresiones sexuales por parte de su padrastro. A consecuencia de las violaciones, la joven ha sufrido una "alteración grave en el desarrollo de la personalidad y un sufrimiento extremo".

La víctima acabó presentando una denuncia contra el acusado y un juzgado de instrucción de Manacor abrió una investigación. La Fiscalía imputa al hombre un delito de violación y otro de agresión sexual, ambos continuados. Por ellos reclama 15 y 12 años de prisión respectivamente, así como sendas órdenes de alejamiento de 20 años de la víctima y una indemnización para ella de 30.000 euros.

El procesado no llegó a ser detenido por las acusaciones de su hijastra y según refleja la Fiscalía en su escrito de acusación no tiene antecedentes penales.