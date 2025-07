Condenados dos encargados de la recogida de basuras de Esporles por explotación laboral

La jueza ha condenado a nueve meses de prisión a dos encargados de la empresa FCC Medio Ambiente por los "graves incumplimientos" de las jornadas laborales y los periodos de descanso impuestos a los trabajadores del servicio de recogida de basuras de Esporles. La sentencia, sin embargo, les exculpa del accidente de tráfico mortal que sufrió uno de los empleados al volcar su camión cuando llevaba casi 11 horas seguidas trabajando. La magistrada considera que aunque los dos condenados "crearon un riesgo grave para la vida e integridad de los trabajadores del turno nocturno, no ha quedado acreditado que los graves incumplimientos legales permitan imputarles causalmente la producción del accidente y sus resultados". El fallo destaca que la víctima no había excedido el promedio de ocho horas diarias de trabajo en los días previos al siniestro y que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. De este modo, les declara autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y les absuelve de otros dos de homicidio y lesiones imprudentes. Un tercer encargado de FCC ha sido exculpado de todos los cargos. La Fiscalía reclamaba penas que sumaban 11 años de prisión para los tres encausados. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.

Graves irregularidades

La resolución del juzgado de lo penal número 1 de Palma, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, detalla que en abril de 2018 el Ayuntamiento de Esporles adjudicó a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) la gestión del servicio público de recogida y transporte de los residuos generados en el término municipal. La jueza considera probado que el encargado general de todas las contratas de Mallorca "no ordenó ni garantizó que los trabajadores adscritos al turno de noche realizaran la jornada con las limitaciones establecidas legalmente, es decir, que la jornada laboral no excediera de ocho horas diarias de promedio en un período de referencia de quince días, que se respetase el descanso mínimo entre jornadas y la prohibición de hacer horas extraordinarias, pese a que realizaban actividades peligrosas que requieren plena atención como la conducción de un camión de recogida de residuos". Con esta falta de planificación, señala la magistrada, "expuso a los trabajadores a un incremento del riesgo implícito". Sobre el responsable de dirigir el turno de noche, explica que lo hacía "sin evaluación del riesgo, sin respetar las limitaciones de jornada que tenían que cumplirse en un trabajo nocturno y sin vigilancia del estado de salud de los trabajadores".

Más de 10 horas diarias

De este modo, el promedio quincenal de la jornada laboral de los trabajadores del servicio de recogida de basuras en Esporles entre enero y noviembre de 2020 excedía las diez horas diarias, con horas extraordinarias que se remuneraban expresamente como tales. "Con frecuencia no se respetaba el preceptivo descanso de doce horas entre jornadas y ninguno de los trabajadores había recibido atención médica específica para evaluar su estado de salud antes de su adscripción al trabajo nocturno", expone la sentencia.

En este contexto se produjo el accidente mortal. La víctima, de 46 años, había empezado a trabajar el 1 de noviembre de 2020 como operario y se le encomendó la conducción del camión de recogida de residuos sólidos urbanos, pese no a tener experiencia en esta labor ni haber sido evaluado previamente por personal sanitario. El 9 de noviembre, en su octava jornada de trabajo dentro del período de prueba, comenzó su turno a las nueve de la noche. Poco antes de las ocho de la mañana, iba conduciendo el camión por la carretera de Palmanyola a s’Esglaieta para descargar en la planta de Son Reus junto a un compañero de trabajo. Ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de seguridad. "Cuando llevaba trabajando de noche diez horas y media, con el consiguiente cansancio", expone la sentencia, se salió de la carretera y dio un volantazo para volver a ella. Pero perdió el control del vehículo, se salió por el lado opuesto, chocó contra las barreras de protección y volcó. Acabó colisionando con un coche en el que viajaba una mujer. En el accidente murió el conductor del camión, y su compañero y la conductora del turismo resultaron gravemente heridos.

El camión de basuras en el que viajaban las dos víctimas volcó entre s’Esgleieta y Palmanyola. / BOMBERS DE MALLORCA

La sentencia concluye que, "con su proceder" los dos encargados de FCC "crearon un riesgo grave para la vida e integridad de los trabajadores del turno nocturno", pero que "no ha quedado acreditado que los graves incumplimientos legales descritos permitan imputarles causalmente la producción del accidente y sus resultados". "Sin género de duda, ambos conocían y consentían la realización de exceso de jornada y de horas extraordinarias en el turno de noche; es más, exigían que se completara el servicio con independencia del tiempo que ello llevara a los dos únicos trabajadores que destinaban a realizarlo. Y con independencia de que supusiese -como de hecho ocurría- que en muchas ocasiones no se respetase el preceptivo descanso de 12 horas entre jornadas", detalla la magistrada.

No excedía el límite

Pero precisa que en el caso del trabajador fallecido "no ha quedado acreditado el cúmulo de excesos horarios", pues la documentación recabada señala que acumulaba "55 horas trabajadas en el período de referencia de 8 jornadas, lo que da como resultado 6,8 horas diarias, lo que no excede el límite de referencia". El fallo resalta además que la víctima "no llevaba puesto el cinturón de seguridad obligatorio, circunstancia que, si bien no es la causa del accidente, obviamente influyó en la consecuencia".

La sentencia es también muy crítica con la labor del técnico de prevención de riesgos laborales de FCC, quien "no tuvo en cuenta en la evaluación el tiempo empleado en la realización de la actividad, ni los turnos de trabajo nocturno establecidos, ni la influencia que el trabajo nocturno puede provocar en términos de fatiga en la conducción de vehículos". "Al no evaluar dicho riesgo, no se implementaron medidas de prevención específicas a la tarea realizada de noche", señala. La magistrada considera que esta actuación podría suponer un delito contra los derechos de los trabajadores, pero la Fiscalía solo le acusaba de homicidio y lesiones imprudentes y, en consecuencia, lo absuelve.