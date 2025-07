Una anciana de 87 años acusa a su hijo de intentar matarla en Palma: "Me estranguló y me despedí del mundo"

Una mujer de 87 años ha acusado hoy a uno de sus hijos de intentar matarla en su domicilio de Palma. "Me tiró al suelo, se puso encima de mí y me estranguló. Por mucho que quería gritar, no me salía la voz. Me vi muerta y me despedí del mundo mentalmente", ha contado durante el juicio al hombre celebrado en la Audiencia Provincial. "A pesar de todo, es mi hijo. Pero esto no se me borrará nunca", ha añadido en un relato lúcido, claro y directo. El sospechoso, para quien la Fiscalía pide una condena de 14 años de prisión por intento de homicidio con la agravante de parentesco, ha negado los cargos. "No la intenté asfixiar. Ella vino a agredirme y yo solo le sujeté las muñecas para defenderme", ha alegado.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre en el domicilio donde convivían la anciana y su hijo, de 62 años. Aquel día, el hombre no fue a comer a casa y la mujer le llamó preocupada a las siete de la tarde. "Me contestó mal, le noté la voz rara", ha recordado la mujer. El hombre llegó a la vivienda media hora después. "Yo estaba en la cocina. Me preguntó si estaba sola y cuando le contesté que sí, me dijo: 'Pues ahora te mataré'", ha explicado la anciana. Según su versión, el hombre se abalanzó entonces sobre ella y la atacó. "Me cogió y me metió la cabeza en el fregadero. Me dio patadas y puñetazos. Había unos cuchillos, tuve miedo de que los cogiera y conseguí apartarme un poco", ha señalado. "Me tiró al suelo, me puso encima y me cogió del cuello. Yo en invierno siempre llevó un pañuelo para protegerme la garganta. Me estranguló y por mucho que quería gritar, no me salía la voz. Me despedí del mundo mentalmente, me vi muerta", ha relatado en su declaración separada de su hijo por un biombo para no verle.

Cuatro horas inconsciente

La mujer ha añadido que se quedó inconsciente en el suelo durante cuatro horas. "Abrí los ojos y a rastras me fui a la habitación. Estaba vomitando sangre y me encerré con llave. Me acordé del teléfono 016 [el número de atención a víctimas de violencia de género] y llamé, pero no conseguía hablar ni decir en qué calle estaba. Me atendieron muy bien y en 10 minutos vinieron policías y ambulancias", ha detallado. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional y le pidieron que abriera la puerta, la anciana les dijo que tenía miedo de su hijo y les pidió que accedieran a través de una ventana. Así lo hicieron. El hombre fue detenido y la mujer, trasladada a un hospital. "Es mi hijo, a pesar de todo. Pero esto no se me borrará nunca. Solo recuerdo que me moría y que había desaparecido todo. Tengo mucho miedo", ha concluido la víctima.

"Solo me defendí"

El procesado, que está en prisión preventiva desde su arresto, ha ofrecido una versión muy diferente. El hombre ha afirmado que la relación con su madre era complicado porque ella tiene un "carácter difícil" y que solían tener "discusiones por tonterías". Según su relato, el día de los hechos volvió a casa y encontró a su madre cortándose las uñas con unas pequeñas tijeras. "Me dijo que me fuera de casa. 'Coge tus cosas y vete', dijo. Me agredió, llevaba las tijeras y le agarré las muñecas. Me hizo un corte en un dedo y me tuvieron que dar varios puntos", ha asegurado. "Yo solo me defendí. Ni la agarré del cuello ni la intentó asfixiar", ha afirmado el acusado, que no ha podido explicar el origen de las lesiones que presentaba su madre.