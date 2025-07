El padre de la joven asesinada en Estados Unidos: “Cuando me enteré de que había desaparecido, supe que estaba muerta”

José Gregorio Paraco observa con ternura una fotografía de su hija Yuleisy. “No tenía ninguna malicia. Yo siempre le decía que era demasiado buena”, recuerda ante el retrato de la joven hispanovenezolana, que vivió con él en Palma antes de mudarse a Estados Unidos. Allí, a sus 21 años, fue asesinada el pasado mes de abril supuestamente por su compañera de piso. Cuando la acusada se fugó “con 95.000 dólares y el pasaporte español” de la víctima, el propio José Gregorio Paraco, de 45 años, contribuyó a su captura. “A través de mis contactos supe que estaba en Santiago de Compostela y fui a la Policía para denunciarlo”, explica el hombre, que incluso llegó a intercambiarse mensajes con la acusada durante su huida. En la capital gallega, la sospechosa fue detenida a finales de junio. Gerelys Sánchez-Reyes espera en prisión su extradición a Estados Unidos.

Yuleisy Torrelles llegó a Mallorca con 13 años, en 2017. Su padre, natural de Santa Teresa del Tuy (Venezuela), llevaba ya más de una década afincado en Mallorca. “No lleva mis apellidos porque no la tenía inscrita”, precisa el hombre en una entrevista concedida a Diario de Mallorca. “Pero era mi hija y se vino a vivir conmigo”, añade. Yuleisy cursó sus estudios en el IES Juníper Serra, en Son Cladera, y convivió con su padre un tiempo. “Tuve un problemilla y acabé en el talego”, confiesa Paraco. Su hija, todavía menor de edad, quedó entonces a cargo de los Servicios Sociales hasta que cumplió los 18 años. “Estuvo estudiando y trabajando en algo de repostería”, cuenta su padre, que tiene otros siete hijos entre España y Venezuela. La joven estuvo incluida en programas formativos de la Fundació Patronat Obrer y recibió varias becas.

A principios de 2024 decidió buscarse la vida lejos de Mallorca. “Estuvo primero en Suiza, regresó a Mallorca y decidió irse a Estados Unidos, donde empezó a trabajar como bailarina en un club de Filadelfia. Consiguió una visa para dos años”, detalla su padre, que siguió manteniendo el contacto con ella de manera regular. Las alarmas saltaron a principios de abril, cuando la familia dejó de tener noticias de Yuleisy. “Ella siempre cambiaba a diario su foto de estado de WhatsApp y dejó de hacerlo. Sus hermanas me dijeron que llevaban dos días sin contestarles y nos extrañamos mucho”, rememora Paraco. “Me dijeron que estaba desaparecida y enseguida pensé que estaba muerta. Ese trabajo de bailarina que tenía en una ciudad como Filadelfia no era para una chica de su edad”, afirma. La familia de Yuleisy, que no tenía allegados en Estados Unidos, empezó a moverse para aclarar qué le había pasado. “Una de sus hermanas contactó con un amigo de Yuleisy en Filadelfia. Tampoco sabía nada de ella y él decidió ir a la Policía”, señala el padre de la víctima.

Acuchillada

Los investigadores acabaron irrumpiendo en la vivienda de la joven unos días después y encontraron su cadáver, con varias cuchilladas, envuelto en una cortina de ducha y escondido en un futón. La Policía comprobó, a través de las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos del edificio, que Yuleisy había tenido una discusión con su compañera de piso. “Se ve cómo la ahoga, mi hija le empuja y la asesina saca un cuchillo y la mete para dentro”, explica Paraco, que pudo ver las imágenes. Las autoridades estadounidenses identificaron enseguida a la sospechosa: Gerelys Sánchez-Reyes, dominicana de 28 años. La Policía tiene la certeza de que fue la autora del crimen y “encontró huellas dactilares suyas” en el cadáver, según el padre de la víctima.

La detenida, Gerelys Sánchez-Reyes (izquierda) y la víctima, Yuleisy Torrelles Martínez (derecha). / DM

Pero la sospechosa ya no estaba en Estados Unidos: “Cogió 95.000 dólares, dos tarjetas Visa Oro y el pasaporte de mi hija y se fugó”. Utilizando la documentación de Yuleisy, viajó a Europa y acabó llegando a España, donde Paraco consiguió localizarla. “Yo tengo muchas amistades en Estados Unidos y les pedí ayuda. Consiguieron averiguar que había estado alojada en Madrid y luego en Santiago de Compostela”, rememora. El hombre acudió entonces a la Policía Nacional de Palma para formalizar una denuncia y aportar esta información, que acabó siendo clave. Tanto como la colaboración de un vecino de la capital gallega, que había conocido el caso a través de Tiktok, donde se difundió el rostro de la fugitiva, y la reconoció. El padre de Yuleisy llegó a intercambiar mensajes con la supuesta autora del crimen a través de las red social Instagram: “Ella se desvinculó del crimen. Dijo que mi hija se había caído por las escaleras. Pero era todo mentira, la Policía tiene clarísimo que fue ella”.

Gerelys Sánchez-Reyes fue finalmente detenida por la Policía Nacional el pasado 26 de junio. Los investigadores del Grupo de Localización de Fugitivos se habían desplazado a Galicia para capturarla y dieron con ella cuando se dirigía en autobús al aeropuerto de Lavacolla, donde al parecer pretendía coger un avión para salir de España. Fue capturada en la misma puerta de embarque. Paraco lamenta que la Policía no le informara del arresto: “Me enteré por la madre de mi hija, que me dijo que la habían detenido”. Con todo, el hombre dice estar “satisfecho” con la actuación de los agentes para detener a la asesina de su hija.

"Que se haga justicia"

El brutal asesinato de Yuleisy ha golpeado a su extensa familia, tanto en España como en Venezuela. “Estamos todos desolados. Ella no tenía ninguna malicia, era demasiado buena y a veces discutía con ella porque se juntaba con personas que no le convenían. Nunca me dejó tirado, fue la primera hija que tuve y me hizo cambiar el rumbo de mi vida. Espero que Dios la tenga en su gloria y que se haga justicia”, reclama.