Acepta seis meses de prisión por el allanamiento de morada de una vivienda del Port de Pollença

Un hombre se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia de Palma para responder por un delito de allanamiento de morada de una vivienda del Port de Pollenca. El procesado ha reconocido los hechos y ha sido condenado a una pena de seis meses de prisión. No obstante su ingreso en la cárcel no se cumplirá con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos tres años.

Los hechos por los que ha sido condenados se produjeron entre las tres y las cinco y media de la tarde del 31 de mayo de 2023 en un inmueble dela calle Roger de Lluria del Port de Pollença. La propietaria y residente en dicha vivienda se había ausentado temporalmente y se topó con el intruso instalado en su casa, al que nunca había dado su consentimiento para instalarse en ella. Tras denunciar lo que le había ocurrido agentes de la Guardia Civil le detuvieron por un presunto delito de allanamiento de morada.

Conformidad

Con carácter previo a la celebración del juicio, la defensa del acusado y la fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que el procesado reconocía los hechos y aceptaba la pena de seis meses de prisión que la representante del ministerio público solicitaba. No obstante su ingreso en la cárcel quedó en suspenso con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos tres años.