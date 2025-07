Heridas dos mujeres en moto tras ser embestidas por un coche en Petra

Dos mujeres en una moto, de 38 y de 39 años, han resultado heridas graves al ser embestidas la madrugada de este domingo por un coche en Petra. El conductor del turismo ha proseguido la marcha, aunque ha comunicado el accidente en un control de la Guardia Civil cercano. Por este motivo ha quedado investigado por un presunto delito de denegación de auxilio. Mientras, las dos víctimas han sido trasladadas en UVI móvil y en una ambulancia convencional a Son Espases.

El siniestro ha ocurrido sobre las 0.30 horas en la vía que comunica la carretera de Manacor con Petra. Dos mujeres iban en una moto cuando un coche les ha embestido por alcance. Como consecuencia del fuerte impacto, las dos víctimas han caído al suelo, donde han quedado tendidas. Mientras, el conductor no se ha detenido y ha proseguido la marcha hasta toparse con un control cercano de la Guardia Civil. En ese momento, el sujeto ha comunicado el accidente que había tenido lugar unos metros más atrás y en el que él estaba involucrado.

Los agentes de la Guardia Civil se han dirigido hasta el lugar señalado y se han encontrado a las dos víctimas en el asfalto. Al parecer, el conductor ha aducido que embistió la moto después de que frenaran por sorpresa. No obtante no ha acertado a explicar por qué no las ha atendido al verlas en el suelo. Por este motivo ha quedado investigado por un presunto delito de denegación de auxilio.

Código polutrauma

Hasta el lugar dle accidente se han desplazado una UVI móvil y una ambulancia convencional del Ib-salut. Los facultativos hana aprecidado que ambas presentaban traumatismos graves y han activado el código politrauma para agilizar la atención médica antes de su traslado a Son Espases.