La conexión mallorquina de un asesinato en Estados Unidos

Mallorca está directamente conectada con un asesinato cometido a casi 6.500 kilómetros de aquí. Yuleisy Torrelles Martínez, una joven hispanovenezolana de 21 años que fue brutalmente acuchillada en abril en Filadelfia (Estados Unidos) vivió en Palma hasta hace poco más de un año. Dejó familia y amigos en la isla para buscarse la vida al otro lado del Atlántico. Su padre, que sigue afincando en la isla, llegó a presentar una denuncia ante el grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Balears tras descubrir a través de las redes sociales que la autora del crimen había huido a Santiago de Compostela.

El caso ha quedado resuelto hace pocos días, con la detención en Galicia de la fugitiva. Era su compañera de piso, Gerelys Sánchez-Reyes, estadounidense de 28 años, que tras matar a la joven intentó quemar el cadáver y se llevó su dinero y su pasaporte para viajar a Europa. En Santiago, una persona que había conocido el caso a través de Tiktok -donde se había difundido su imagen- la identificó y alertó a la Policía. La sospechosa está ya en prisión, a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre su extradición a Estados Unidos, acusada de asesinato, robo y profanación de cadáver.

El crimen ocurrió el pasado 5 de abril en la cuadra 440 de Frankford Avenue, en Filadelfia (Estados Unidos). Según la investigación, las dos jóvenes se enzarzaron en una discusión y Gerelys Sánchez-Reyes acabó apuñalando hasta la muerte a Yuleisy Torrelles. La asesina intentó eliminar pruebas. Primero roció el cadáver con varios líquidos inflamables, pero no consiguió deshacerse del cuerpo con este método. Entonces optó por enrollarlo en una cortina de ducha, esconderlo y huir. En su fuga se hizo pasar por Torrelles, ya que además del dinero que tenía la víctima se llevó su pasaporte español. El 6 de abril, un día después del asesinato, la sospechosa cogió un vuelo que la llevó a Múnich, en Alemania. Y desde allí llegó a España.

Escondió el cadáver

El asesinato tardó unos días en ser descubierto. La Policía de Filadelfia recibió el aviso de varios amigos de Torrelles, que temían que algo malo le hubiera ocurrido tras un tiempo sin saber de ella. Cuando los agentes irrumpieron en la vivienda, encontraron el cuerpo de la joven escondido en un futón, cubierto con bolsas de basura y una cortina de baño. La sospechosa fue identificada en cuestión de horas y las autoridades estadounidenses dieron una gran difusión al caso, ofreciendo una recompensa de 20.000 dólares por cualquier pista que permitiera capturarla.

Denuncia en Mallorca

La familia de la víctima se movió también con rapidez. Su padre, residente en Mallorca, acudió a la Policía Nacional de Palma para presentar una denuncia en la que informaba del posible paradero de la acusada: Santiago de Compostela. Explicó también que había visto imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda donde residía su hija en las que se veía cómo la asesina le asestaba tres cuchilladas. La pista gallega ganó fuerza cuando un ciudadano que había conocido el caso a través de las redes sociales, donde vio una fotografía de Gerelys Sánchez-Reyes, la reconoció en esa misma ciudad.

Yuleisy Torreslles Martínez, en una imagen difundida por su familia. / DM

La búsqueda de la sospechosa estuvo liderada por el Grupo de Localización de Fugitivos, cuyos agentes se desplazaron a Santiago para llevar a cabo diversas gestiones. El pasado 26 de junio dieron con ella en el interior de un autobús que se dirigía al aeropuerto de Lavacolla. No había entonces todavía orden de detención contra ella en España, por lo que no pudieron capturarla en ese momento. Tras comprobar que estaba a punto de coger un vuelo hacia Bélgica, los policías llevaron a cabo frenéticas comunicaciones con la Interpol y los U.S. Marshalls estadounidenses para que se activara esa orden y poder detenerla. Lo consiguieron y Gerelys Sánchez-Reyes fue capturada en la misma puerta de embarque.

En el operativo para capturar a la acusada han participado el Grupo I de Localización de Fugitivos de UDYCO Central, las Unidades de Delincuencia Organizada y Violenta (UDEV) de La Coruña y Santiago, el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de Palma, la Oficina Central Nacional de Interpol, la Embajada de Estados Unidos en España y los U.S. Marshals.