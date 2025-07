El exjefe de Traumatología de Son Espases, absuelto de agresión sexual a una paciente

El exjefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Son Espases, José Luis Suárez Pérez, ha sido absuelto de una agresión sexual a una paciente en una clínica privada de Palma. La jueza considera que no hay pruebas suficientes de que el facultativo obligara a una mujer a desnudarse y le tocara la ingle sin justificación médica en abril de 2023. La Fiscalía no acusaba y la acusación particular reclamaba cuatro años de prisión y 30.000 euros de indemnización. El facultativo, representado por el abogado Eduardo Valdivia, tiene abierto otro proceso judicial por una denuncia presentada por una trabajadora de Son Espases, que le acusa de haberla manoseado en el hospital público.

El proceso del que Suárez ha sido absuelto se inició a raíz de la denuncia de una paciente de una clínica privada en el que el hombre prestaba sus servicios. La mujer fue atendida el 26 de abril de 2023 por un problema de escoliosis. "Me hizo desnudarme completamente y empezó a mirarme. Había pasado por más de 20 médicos y nunca me había pasado algo así, que me examinaran desnuda. Empezó a mirarme y me dijo que me girara y tocara la punta de los pies. Me tocó en la ingle. Era una situación bochornosa", contó la mujer el juicio celebrado la semana pasada. "Me ha mucha rabia no haber reaccionado en ese momento, estaba descompuesta. Me he sentido muy sucia por consentirlo", añadió.

"Actué como un profesional"

José Luis Suárez, por su parte, negó haber actuado de forma incorrecta. "Nunca le dije que se quitara la ropa interior. Pero cuando me giré ya estaba desnuda", argumentó. Según su versión, llevó a cabo una exploración "normal". "Actué como un profesional. Ella no manifestó ninguna incomodidad", puntualizó. La sentencia exculpa al médico al considerar que no hay pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. La magistrada concluye que la paciente se desnudó "sin que se haya acreditado de un modo fehaciente ante las versiones contradictorias de las partes si ello se produjo a indicación taxativa del doctor o fue un malentendido".

El otro procedimiento judicial, que continúa abierto en un juzgado de instrucción de Palma, es fruto de la denuncia de una auxiliar de enfermería del hospital público, tras la que Suárez fue fulminado de su cargo y expedientado por la conselleria de Salut en abril de 2024. La mujer explicó que, al terminar su jornada laboral, Suárez, que era su jefe, cerró la puerta del despacho y le pidió que le examinara los genitales porque tenía unas molestias. En la denuncia la trabajadora precisó que no tiene ningún conocimiento como especialista en urología y que cuando quiso darse cuenta el hombre estaba ya con los pantalones bajados. La denunciante le dijo que no observaba nada extraño, pero no llegó a aproximarse demasiado "para evitar una situación incómoda". Según su relato, cuando se apartó de Suárez tuvo la sensación de que "iba a agarrarla de la cabeza para aproximarla a sus zonas íntimas", algo que no logró por la rapidez con la que ella se apartó.

Le manoseó los pechos

Tras este episodio, el entonces jefe de Traumatología le preguntó por un problema que ella tenía en uno de sus pechos. La mujer explicó en su denuncia que le dio largas y le dijo que no tenía intención de volver a operarse. Suárez, según el relato de la trabajadora, le tocó entonces uno de sus pechos y se lo manoseó durante unos segundos. La denunciante contó que "no daba crédito a la situación" y se quedó paralizada hasta que se apartó con un gesto, cogió sus cosas y se marchó apresuradamente del despacho sin comentar nada a sus compañeros. Sin embargo, horas después acudió a la Policía Nacional y presentó una denuncia por agresión sexual. Luego informó de lo ocurrido a sus superiores, refirió hizo referencia a otras denuncias anteriores contra Suárez y dijo que no quería que ninguna paciente pasara por la misma situación.

La conselleria de Salud tomó medidas de inmediato. La directora de recursos humanos del servicio de Salud abrió dos días después de los hechos un expediente disciplinario contra José Luis Suárez. En una resolución dictada ese mismo día, en la que destacaba la "extraordinaria gravedad de la conducta cometida" y el "riesgo de reincidencia", acordó la suspensión cautelar de funciones del médico acusado. Fuentes conocedoras del proceso explicaron que Suárez presentó un recurso contra esta decisión y que el procedimiento administrativo quedó suspendido a la espera de que se resuelva la causa judicial, que continúa abierta en un juzgado de instrucción de Palma.